Mūsu zeme – Latvija!

Ilmārs Stūriška / Latvijas Avīze
2025. gada 27. augusts, 00:00
2025. gada 27. augusts, 00:00
Latvijas basketbola izlases sastāvs ir ļoti pieredzējis un rūdījies daudzās nozīmīgās cīņās. Jaunākajam spēlētājam Mārcim Šteinbergam ceturtdien apritēs 24 gadi, viņš ir viens no diviem lielo turnīru debitantiem, vēl arī Rihards Lomažs, kurš gan pagājušajā gadā piedalījās olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Attēlā – pieredzējušie basketbola vilki – kapteinis Dairis Bertāns (no kreisās), Mareks Mejeris, Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns un Rolands Šmits.
Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA

Šodien Latvijā, Somijā, Polijā un Kiprā sāksies 42. Eiropas čempionāts basketbolā.

Rīgā risināsies viens grupas turnīrs un izslēgšanas spēļu stadija, uzvarētājus uzzināsim 14. septembra vakarā. Daudzu fanu sirdīs mājo cerība, ka līdz medaļu spēlēm aizcīnīsies arī Latvijas izlase ar Kristapu Porziņģi laukumā un teicamo diriģentu Luku Banki uz komandtiltiņa.

Pirms desmit gadiem Latvija rīkoja Eiropas čempionāta vienas grupas turnīru, bet medaļnieki pie mums tika noskaidroti arī otrajā čempionātā 1937. gadā, ko Latvija organizēja kā tā brīža čempione. Mājas sienās tik labi negāja – sestā vieta. Kā būs šoreiz? Piedāvājam izlases plusus un mīnusus.

Latvijas izlases plusi

Pārliecība. Lukas Banki vadībā Latvijas bilance oficiālajās spēlēs ir 28-5. Faktiski jebkurā sastāvā komanda demonstrējusi ļoti stabilu augsta līmeņa basketbolu un atradusi veidus, kā izcīnīt uzvaras. Piezemējās tikai pērn olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kur nekas būtisks neizšķīrās, Latvija uzvarēja visās sešās spēlēs, tostarp divas reizes pārspējot Spāniju. Trīs mači beidzās ar četru vai mazāk punktu starpību, kas apliecina spēju aukstasinīgi aizvadīt galotnes. Astoņi spēlētāji no šā divpadsmitnieka aizpērn Pasaules kausā izcīnīja piekto vietu, kas bija daudz labāk, nekā prognozēts (mūsējie bija grupā ar Franciju un Kanādu), vairojot apziņu, ka Banki sistēma strādā. Spēlētāji ir labi saspēlējušies.

Kristaps Porziņģis. Pirmo reizi kopš 2017. gada Latvijas izlasi finālturnīrā pārstāvēs Kristaps Porziņģis. Astoņu gadu laikā liepājnieks kā basketbolists mainījies, toreiz bija mazāk pieredzējis, bet ļoti enerģisks, tagad labi izmanto savas spēcīgās puses, uzbrukumā ir ļoti efektīvs, saņemot bumbu uz soda metiena līnijas. Māk izmantot to, ka aizsardzība koncentrējas uz viņu – ja palīdzības nav, pats uzbrūk ar ļoti augstu precizitāti, ja nāk palīdzība, iesaista komandas biedrus. Aizsardzībā Porziņģis ir ekstra faktors, pārbaudes spēlēs ne vienmēr to demonstrēja, bet čempionātā arī viņam vajadzētu ieslēgt savu labāko versiju. Cik noprotams, pavasara slimības sekas vairs nav jūtamas.

Sagatavošanās apstākļi. Latvijas Basketbola savienība izlasei nodrošinājusi vislabākos apstākļus – sākot ar treneru korpusu un apkalpojošo personālu līdz dzīvošanai augstākā līmeņa viesnīcās un ēdināšanu. Komandai bija iespēja trenēties jau no 7. jūlija, pirmo reizi Banki vadībā izlasei bija nometne ārzemēs, piecas pārbaudes spēles pret ļoti kvalitatīviem pretiniekiem, tostarp pret superzvaigznēm Luku Dončiču un Janni Adetokunbo. Šīs spēles labi izgaismoja gan katra spēlētāja iespējas konkrētās situācijās, gan komandas darbības plusus un vājos momentus.

Sestais spēlētājs. Latvijas basketbola izlase jau pieradusi spēlēt pie pilnām tribīnēm savās mājās un skaļa atbalsta. 

Sporta spēlēs mājiniekiem biežāk sanāk palikt zem gaidītā līmeņa nekā pārspēt cerības, 

tomēr jāpiekrīt izlases trenerim Jānim Gailītim, ka iespēja aizvadīt čempionātu savās mājās ir privilēģija, un nevajag uzsvērt, ka lielās gaidas sasaistīs spēlētāju rokas. Par spiedienu Latvijas apstākļos nevar runāt – ne līdzjutēji, ne mediji tādu īsti nerada, turklāt izlases menedžments pirms turnīra cenšas nosargāt spēlētājus no žurnālistiem.

Latvijas izlases mīnusi

Bez vieglajiem uzbrucējiem. Latvijas izlase palikusi bez nominālajiem trešās pozīcijas spēlētājiem, īpaši liels robs ir Rodiona Kuruca trauma, viņš ir perfekts aizsardzībā, kvalifikācijas turnīrā bija labākais izlasē arī gūtajos punktos, efektivitātē, pārķertajās bumbās. Sagatavošanās posmā savainojumu guva Mārtiņš Laksa, veselības problēmu dēļ no kandidātu loka izkrita Ojārs Siliņš. Nopietnu ceļgala traumu ārstē Artūrs Strautiņš. Pārbaudes spēlēs treneri trešajā pozīcijā izmantoja lielākoties spēka uzbrucējus, pamatā Dāvi Bertānu. Ar kolektīvu darbu būs jācenšas notušēt mīnusus aizsardzībā.

Žagara situācija. Latvijas labākais saspēles vadītājs Artūrs Žagars jau pirmajā pārbaudes spēlē guva kājas muskuļa savainojumu, kas ietekmēja visu turpmāko gatavošanās posmu. Viņš vēl uzspēlēja tikai pret Grieķiju un tad atkal palika malā, līdz ar to liels jautājums, vai varēs spēlēt un kā spēs izturēt Eiropas čempionāta saspringto grafiku. Treneriem vismaz grupu turnīrā, visticamākais, nāksies ierobežot viņa spēles laiku un cerēt, ka uz izslēgšanas turnīru Artūrs būs vesels un uzņēmis sportisko formu.

Aizsardzība. Latvijas izlase aizvadīja piecas pārbaudes spēles, izcīnot divas uzvaras. Kā būtiska problēma iezīmējusies aizsardzība – trijās spēlēs pamatlaikā tika ielaisti vismaz 90 punkti, arī pret Slovēniju bija 88, un tikai pēdējā spēlē pret Itāliju tā bija līmenī, pretiniekiem gūstot 68 punktus. Var diskutēt, vai nostrādāja taktisko nianšu izmaiņas vai vienkārši itālieši nevarēja trāpīt (2/17 no tālienes). 

Arī olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā aizsardzība nepārliecināja, bet citādi Latvijas izlase savu grozu pratusi nosargāt.

Mazo spēlētāju iztrūkums. Latvijas izlases pieteikumā ir pieci aizsargi. Treneri pieņēma lēmumu sastāvā iekļaut nevis vēl vienu mazo spēlētāju, bet gan pieredzējušo centru Klāvu Čavaru, kurš arī pārbaudes spēlēs laukumā bija ļoti maz, un var prognozēt, ka viņš iesaistīsies vien atsevišķās epizodēs. Proporcija pieci aizsargi un septiņi uzbrucēji/centri ir normāla prakse, bet, ja kāds no mazajiem izkrīt, pārējiem būs liela slodze. Pasaules kausā gan tam ir iets cauri – otrā mača ievadā savainojumu guva Dairis Bertāns, turpinājumā spēlēja Žagars, Kristers Zoriks, Artūrs Kurucs un Aigars Šķēle. Tagad Šķēles vietā ir Rihards Lomažs, kuram arī būs daudz jāspēlē ar bumbu, un pārbaudes spēlēs viņš bija ļoti produktīvs.

Tālmetieni – pluss vai mīnuss?

Latvijas basketbola identitāte allaž bijuši trīspunktu metieni, un Luka Banki nav centies to mainīt. Laikam jau būtu grēks ierobežot, ja tavā rīcībā visi spēlētāji ir bīstami no distances, vienīgi Čavars ar to neaizraujas. Modernajā basketbolā tā ir norma, ka arī garajiem spēlētājiem jāvar iemest no tālienes, bet Latvijas izlasei tas ir asinīs. Pārbaudes spēlēs precizitāte iepriecināja – pret Itāliju otrajā reizē 15/31, pret Grieķiju 17/35, pret Slovēniju 15/34, pret Lietuvu 14/33. Ar labu bumbas kustību bieži izdodas tikt līdz itin brīviem metieniem. Ja šim elementam pieliek klāt sekmīgāku aizsardzību, tad Latvija var pieveikt jebkuru. Bet, ja nekrīt, tad ir mocības arī pret nomināli vājākām komandām.

Turki – Latvijas klienti

Ja negadās pārsteigumi, Latvija un Turcija A grupā varētu sadalīt otro un trešo vietu. Pirms bumba mesta laukumā rēķināšana nav pateicīga, un tomēr šobrīd grūti pateikt, kura pozīcija Latvijai būtu pateicīgāka turpmākajā ceļā. Ja izejam kā otrie, astotdaļfinālā, visticamākais, pretī nāks Lietuva vai Somija (ja Vācija ir pirmā B sekstetā), bet tālāk jau vajadzētu būt Francijai. Ja no A grupas izejam kā trešie, tad astotdaļfinālā joprojām pretī ir B grupas komanda, bet ceturtdaļfinālā esam citā zarā un pretiniekos varētu būt Grieķija, Itālija vai Spānija. Tā, protams, ir zīlēšana kafijas biezumos, bet katrā ziņā izskatās, ka arī zaudējums pirmajā spēlē nebūs nekas pārlieku traks. Ar nosacījumu, ja turpinājumā grupā izcīnām vismaz trīs uzvaras.

Turku lielākais basketbola dārgums šobrīd ir Alperens Šenguns – Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) šī gada Zvaigžņu spēles dalībnieks no Hjūstonas "Rockets". 

Viņu ar piespēlēm apgādā naturalizētais amerikānis, viens no labākajiem saspēles vadītājiem Eiropā Šeins Larkins. Savu lomu NBA cenšas izkarot jaunais Adems Bona, bet vieglais uzbrucējs Čedi Osmans pēc septiņiem gadiem viņpus okeānam atgriezies Eiropā un aizvadītajā sezonā pārstāvēja Atēnu "Panathinaikos".

Pārbaudes spēļu ciklu turki sāka ar diviem zaudējumiem un pabeidza ar trim uzvarām pret Čehiju, Lietuvu un Melnkalni.

Turcijas izlasi vada odiozais Ergins Atamans, kurš pēdējos piecos gados izcīnījis trīs ULEB Eirolīgas titulus – divus ar "Anadolu Efes" un pērn ar Atēnu "Panathinaikos". Šopavasar Eirolīgas ceturtdaļfinālā Atamans veltīja kritiku Lukam Banki, kurš vadīja "Anadolu Efes", tā ka šovakar arī treneru duelis būs ar savu vēsturi. No "Anadolu Efes" Turcijas izlasē ir četri spēlētāji.

Latvijai spēlēs pret turkiem veicies labi – no pēdējām piecām tikšanās reizēm četras beigušās ar mūsējo pārsvaru, tostarp 2017. gadā vinnējām viņus Eiropas čempionātā Turcijā.

Turcija veiksmīgi startējusi savās mājās, 2001. gadā Eiropas čempionātā iegūstot sudrabu, atkārtojot to arī 2010. gadā Pasaules kausā. Eiropas meistarsacīkstēs ceturtdaļfinālu nav izdevies sasniegt kopš 2009. gada.

Serbi jau čempioni?

Ja pirms olimpiskajām spēlēm neapšaubāmu favorītu loma tiek atdota ASV, tad pirms šā Eiropas čempionāta ar lielu atrāvienu zeltu prognozē Serbijai, kas nevienā lielajā turnīrā nav uzvarējusi kopš 2002. gada, kad vēl kā Dienvidslāvija triumfēja Pasaules kausā. Gadu iepriekš tā ieguva pirmo vietu arī Eiropā, abi šie tituli tika izcīnīti Svetislava Pešiča vadībā, kurš pirms četriem gadiem otro reizi pārņēma serbu kuģa stūri. Nikolas Jokiča&Co izredzes uz uzvaru bukmeikeri vērtē ar 73 procentu iespējamību.

Par spīti daudzu zvaigžņu trūkumam (arī Viktora Vembanjamas un Rūdija Gobēra) augstu tiek vērtētas Francijas izredzes pacīnīties par vietu finālā, un tāpat arī Vācijas iespējas. Visas trīs izlases pērn bija četriniekā olimpiskajās spēlēs, francūžiem iegūstot sudrabu, serbiem pēc dramatiska zaudējuma pusfinālā ASV tika bronza, vācieši atgriezās mājās ar koka medaļu, bet viņi ir aktuālie pasaules čempioni. Tālāk favorītu sarakstā ir Grieķija, kas ar Janni Adetokunbo piecos lielajos turnīros desmit gadu laikā ne reizi nav sasniegusi pusfinālu. Aiz četrinieka ierindojas Turcija, Latvija, pašreizējā čempione Spānija un Itālija.

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Latvijas spēles grupā

27.08. Latvija – Turcija

29.08. Latvija – Igaunija

30.08. Latvija – Serbija

01.09. Latvija – Portugāle

03.09. Latvija – Čehija

Visas Latvijas izlases spēles sāksies 18.00

Latvijas spēles tiešraidē translēs kanāls "TV 3", viena spēle dienā būs redzama "TV 6", bet visas čempionāta spēles varēs vērot "Go 3" televīzijā.

EČ grupas

A grupa (Rīga) – Latvija, Serbija, Turcija, Čehija, Igaunija, Portugāle

B grupa (Tampere) – Somija, Vācija, Lietuva, Melnkalne, Lielbritānija, Zviedrija

C grupa (Limasola) – Kipra, Spānija, Grieķija, Itālija, Gruzija, Bosnija un Hercegovina

D grupa (Katovice) – Polija, Francija, Slovēnija, Beļģija, Izraēla, Islande

Basketbols
