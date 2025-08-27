Mūsu zeme – Latvija!

Šodien Latvijā, Somijā, Polijā un Kiprā sāksies 42. Eiropas čempionāts basketbolā.
Rīgā risināsies viens grupas turnīrs un izslēgšanas spēļu stadija, uzvarētājus uzzināsim 14. septembra vakarā. Daudzu fanu sirdīs mājo cerība, ka līdz medaļu spēlēm aizcīnīsies arī Latvijas izlase ar Kristapu Porziņģi laukumā un teicamo diriģentu Luku Banki uz komandtiltiņa.
Pirms desmit gadiem Latvija rīkoja Eiropas čempionāta vienas grupas turnīru, bet medaļnieki pie mums tika noskaidroti arī otrajā čempionātā 1937. gadā, ko Latvija organizēja kā tā brīža čempione. Mājas sienās tik labi negāja – sestā vieta. Kā būs šoreiz? Piedāvājam izlases plusus un mīnusus.
Latvijas izlases plusi
Pārliecība. Lukas Banki vadībā Latvijas bilance oficiālajās spēlēs ir 28-5. Faktiski jebkurā sastāvā komanda demonstrējusi ļoti stabilu augsta līmeņa basketbolu un atradusi veidus, kā izcīnīt uzvaras. Piezemējās tikai pērn olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kur nekas būtisks neizšķīrās, Latvija uzvarēja visās sešās spēlēs, tostarp divas reizes pārspējot Spāniju. Trīs mači beidzās ar četru vai mazāk punktu starpību, kas apliecina spēju aukstasinīgi aizvadīt galotnes. Astoņi spēlētāji no šā divpadsmitnieka aizpērn Pasaules kausā izcīnīja piekto vietu, kas bija daudz labāk, nekā prognozēts (mūsējie bija grupā ar Franciju un Kanādu), vairojot apziņu, ka Banki sistēma strādā. Spēlētāji ir labi saspēlējušies.
Kristaps Porziņģis. Pirmo reizi kopš 2017. gada Latvijas izlasi finālturnīrā pārstāvēs Kristaps Porziņģis. Astoņu gadu laikā liepājnieks kā basketbolists mainījies, toreiz bija mazāk pieredzējis, bet ļoti enerģisks, tagad labi izmanto savas spēcīgās puses, uzbrukumā ir ļoti efektīvs, saņemot bumbu uz soda metiena līnijas. Māk izmantot to, ka aizsardzība koncentrējas uz viņu – ja palīdzības nav, pats uzbrūk ar ļoti augstu precizitāti, ja nāk palīdzība, iesaista komandas biedrus. Aizsardzībā Porziņģis ir ekstra faktors, pārbaudes spēlēs ne vienmēr to demonstrēja, bet čempionātā arī viņam vajadzētu ieslēgt savu labāko versiju. Cik noprotams, pavasara slimības sekas vairs nav jūtamas.
Sagatavošanās apstākļi. Latvijas Basketbola savienība izlasei nodrošinājusi vislabākos apstākļus – sākot ar treneru korpusu un apkalpojošo personālu līdz dzīvošanai augstākā līmeņa viesnīcās un ēdināšanu. Komandai bija iespēja trenēties jau no 7. jūlija, pirmo reizi Banki vadībā izlasei bija nometne ārzemēs, piecas pārbaudes spēles pret ļoti kvalitatīviem pretiniekiem, tostarp pret superzvaigznēm Luku Dončiču un Janni Adetokunbo. Šīs spēles labi izgaismoja gan katra spēlētāja iespējas konkrētās situācijās, gan komandas darbības plusus un vājos momentus.
Sestais spēlētājs. Latvijas basketbola izlase jau pieradusi spēlēt pie pilnām tribīnēm savās mājās un skaļa atbalsta.
Sporta spēlēs mājiniekiem biežāk sanāk palikt zem gaidītā līmeņa nekā pārspēt cerības,
tomēr jāpiekrīt izlases trenerim Jānim Gailītim, ka iespēja aizvadīt čempionātu savās mājās ir privilēģija, un nevajag uzsvērt, ka lielās gaidas sasaistīs spēlētāju rokas. Par spiedienu Latvijas apstākļos nevar runāt – ne līdzjutēji, ne mediji tādu īsti nerada, turklāt izlases menedžments pirms turnīra cenšas nosargāt spēlētājus no žurnālistiem.
Latvijas izlases mīnusi
Bez vieglajiem uzbrucējiem. Latvijas izlase palikusi bez nominālajiem trešās pozīcijas spēlētājiem, īpaši liels robs ir Rodiona Kuruca trauma, viņš ir perfekts aizsardzībā, kvalifikācijas turnīrā bija labākais izlasē arī gūtajos punktos, efektivitātē, pārķertajās bumbās. Sagatavošanās posmā savainojumu guva Mārtiņš Laksa, veselības problēmu dēļ no kandidātu loka izkrita Ojārs Siliņš. Nopietnu ceļgala traumu ārstē Artūrs Strautiņš. Pārbaudes spēlēs treneri trešajā pozīcijā izmantoja lielākoties spēka uzbrucējus, pamatā Dāvi Bertānu. Ar kolektīvu darbu būs jācenšas notušēt mīnusus aizsardzībā.