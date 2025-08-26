Rīgas domes deputāte, Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja Marta Kotello (P) deklarējusi divus kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus, liecina viņas amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā.
Abi nekustamie īpašumi atrodas Rīgā.
Kotello deklarējusi arī sev piederošu 2008. izlaides gada automašīnu "Volvo V70", kā arī valdījumā esošu 2007. izlaides gada automašīnu "Mitsubishi Colt".
Stājoties amatā Rīgas domē, Kotello bija arī arhitekte SIA "MERU arhitekti".
Rīgas domes deputāte Langa bankās noglabājusi gandrīz 30 000 eiro
Jaunā Rīgas domes deputāte Liāna Langa (NA) bezskaidrā naudā uzkrājusi kopumā 28 416 eiro un 15 524 Norvēģijas kronas (1299 eiro), liecina Langas amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā.
Savukārt skaidrā naudā Langai glabājas 3000 ASV dolāri (2578 eiro). Langa arī deklarējusi sev piederošu nekustamo īpašumu Ikšķilē.
Deputāte ir valdes priekšsēdētāja Nacionālās rakstniecības atbalsta fondā un biedrībā "Par latviešu valodu".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu