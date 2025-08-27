Valdība otrdien pēc Finanšu ministrijas (FM) informatīvā ziņojuma uzklausīšanas atbalstīja 171 miljona eiro izdevumu samazinājumu 2026. gada budžetā.
Ziņojumā teikts, ka pēc izdevumu samazināšanas 2026. gadam ir atrasti papildu 171,065 miljoni eiro, kas primāri ir novirzāmi fiskālās telpas uzlabošanai, vēsta LETA. Savukārt trīs gados – no 2026. līdz 2028. gadam – kopumā publiskā sektora izdevumi samazināti par 479 miljoniem eiro.
Šā gada 13. maijā Ministru kabinets noteica uzdevumu publiskajā sektorā pārskatīt izdevumus un sagatavot priekšlikumus to samazināšanai 2026. gada budžetā vismaz par 150 miljoniem eiro.
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2026. gadam aprēķināti 12,966 miljardu eiro apmērā, un 2027. gadam 12,758 miljardu eiro apmērā, teikts FM ziņojumā.
FM arī informē, ka paredzēts iesaldēt vēlēto amatpersonu atalgojumu 2026. gadā, kas nodrošina četru miljonu eiro ietaupījumu. Plānots samazināt arī līdzekļus atlīdzības palielināšanai tiešās valsts pārvaldes iestādēm sešu miljonu eiro apmērā, kā arī citi papildu pasākumi.
Tikmēr uzņēmēju organizācijas uzskata, ka valstij būtu vēl vairāk jāsamazina izdevumi. Piemēram, šā gada pavasarī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ārvalstu investoru padome Latvijā un Finanšu nozares asociācija parakstīja memorandu, aicinot valdību paust publisku politisko apņemšanos samazināt valsts pārvaldes izdevumus. Memorandā tika pausts mērķis līdz 2026. gadam samazināt publiskā sektora izdevumus par vismaz 850 miljoniem eiro. "Ja valsts vēlēsies saglabāt konkurētspēju un nodrošināt stabilu izaugsmi, būs jāpieņem skaidri lēmumi par izdevumu ierobežošanu un jāveic fundamentālas reformas, kas nodrošinās ilgtspējīgu izaugsmi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Valsts pārvaldei ir jāsamazina savi izdevumi, pieejamie līdzekļi jāapgūst atbildīgi un ilgtspējīgi un jānodrošina tāda uzņēmējdarbības vide, kurā spējam nopelnīt vairāk un turpināt ieguldīt attīstībā," iepriekš paudusi LDDK.
