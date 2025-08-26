TV kanāla 360 sarunu raidījumā "Aina studijā!" stiliste Dita Grauda un aktieris Mārtiņš Počs iztirzāja, kā sieviešu apģērbs var mainīt vīriešu skatījumu un uztveri. Apspīlēts vai plandošs – kurā pusē ir spēks?
Mārtiņš piekrīt, ka sievietes vizuālais tēls nav mazsvarīgs, tomēr ne vienmēr ir vajadzīgs pieguļošs, apspīlēts apģērbs, lai sevi iznestu. "Ja sieviete prot saģērbties vizuāli un atbilstoši saviem parametriem – noslēpt to, ko jānoslēpj, izcelt to, kas jāizceļ, tad mēs – vīrieši – tāpat apēdīsim to bildi!"
Aina par dzirdēto ir sajūsmā, pat iespiedzoties un aicinot ņemt vērā šo padomu: "Meitenes, jūs dzirdējāt! Vīrieši tāpat jūs apēdīs ar acīm, ja jūs būsiet gaumīgas, interesantas un mazliet noslēpumainas.”
Mārtiņš arī neslēpj, ka, iepazīstoties, protams, pirmais acīs krīt sievietes vizuālais tēls, un, iespējams, atklāts dekoltē nostrādā kā pirmais impulss, bet tas tomēr esot tikai pirmais impulss. "Pēc tam jau ir tālāk – vai nu tu ieraugi kaut ko vairāk vai nē, un var gadīties, ka viss atvērums neizglābs pārējo situāciju," atklāts ir Mārtiņš.
Arī Dita pauda uzskatu, ka sievietes pievilcība nav atkarīga tikai no apspīlētām drēbēm, bet gan no prasmes izcelt savas labākās īpašības ar apģērbu.
Mārtiņš aizvien nav atradis savu laimi attiecības, bet viņam ir gana liela attiecību pieredze, ar ko viņš labprāt dalās. Reiz romantiskā saulrieta apskate piedzīvojusi fiasko, jo dāma labprātāk vēlējusies apskatīt somiņas. Viņš gan nesaka, ka tas ir tikai slikti, jo pašam kādreiz gadoties iemainīt kādu dabas objekta apskati pret veikalu, tomēr secinājumus viņš ir izdarījis – pēcgarša pēc veikala apmeklējuma nemaz tik salda nav.
