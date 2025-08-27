Latvijas basketbola izlase Eiropas čempionātā Rīgā var nostartēt sekmīgi, uzskata "Latvijas Avīzes" aptaujātie basketbola speciālisti. Kādi ir mūsu komandas plusi, kā arī vājās vietas, vaicājām Ainaram Bagatskim, Kārlim Muižniekam, Arnim Vecvagaram, Uvim Helmanim un Valdim Valteram.
Var pietrūkt fiziskā spēka
Ainars Bagatskis, piedalījies četros Eiropas čempionātos kā spēlētājs un piecos trenera statusā: "Čempionāts noteikti ir izcils, jo spēlē Porziņģis, Jokičs, Adetokumbo, vēl arī citi Eiropas spīdekļi no Amerikas, mūsu Eirolīgas spēlētāji. Varam pateikt paldies tiem, kas izdarīja visu, lai čempionāts notiktu Latvijā. Visiem – Basketbola savienībai, politiķiem, kas atbalstīja šo pasākumu, arī Rīgai, kas ir ieguvēja no šī čempionāta.
Nav ko daudz analizēt iespējas, tādas ir. Pirmkārt, tādēļ, ka mums ir viens no labākajiem pasaules basketbolistiem – Porziņģis, otrkārt, Pasaules kausā pirms diviem gadiem esam ieņēmuši piekto vietu, treškārt, visi spēlētāji spēlē labās līgās. Protams, gribētos, lai katram spēlētājam ir labāka loma savā komandā, bet visi spēlē labās līgās. Tas nozīmē, ka viņiem ir uzvarētāja mentalitāte. Ja spēlējam savu fanu priekšā, šādā atmosfērā, tas dzīs komandu uz priekšu, tad kādēļ lai necīnītos par medaļām! Vājā vieta – nespēlēs Rodions Kurucs, jo mums nav līdzsvara starp pozīcijām, nav tāda izteikta trešās pozīcijas spēlētāja. Treneri izdomās, liks citiem spēlētājiem piesegt šo pozīciju, bet tas nebūs Rodions Kurucs.
Mūsu komandas stiprā puse ir trīspunktu metiens, tas ir loģiski, ka spēlēs ir daudz trīspunktu metienu, tas ir spēlētāju talants, spēlētāju stils, komanda spēlē ātri, būtiski, ka spēlētāji jūt viens otru. Ja tā var teikt – tas ir mūsu stils. Ar Porziņģi vajadzētu būt lielākai drošībai groza tuvumā. Kristaps liks pretiniekiem mainīt uzbrukumu, ar savu klātbūtni viņš maina situāciju. Ar Porziņģi labāk spēlējam arī uzbrukumā, komandai brīvākas rokas, jautājums – kā pratīsim to izmantot."
Kārlis Muižnieks, piedalījies divos čempionātos kā spēlētājs un trijos kā treneris – divas reizes ar vīriešu un reizi ar sieviešu izlasi: "Būtiski – čempionāts notiek Latvijā, ne tikai grupas turnīrs, bet viss čempionāts norisinās Rīgā, tie ir lieli svētki. Latvija vienmēr pozicionējusies kā basketbola valsts – gan sieviešu, gan vīriešu basketbolā centušies gūt teicamus rezultātus. Mums arī zvaigžņots sastāvs, nav tikai Kuruca. Vairākas komandas var pretendēt uz medaļām, un mēs esam starp tām.
Domāju, ka viss noskaidrosies "play off", grupa mums samērā pateicīga, lai mēs koncentrētos uz izslēgšanas spēlēm, svarīgi, lai no grupas izietu pozīcijā – pirmajā vai otrajā, lai iegūtu vājāku pretinieku pirmajās izslēgšanas spēlēs.
Mūsu stiprās puses – esam spēlētāji ar augstu IQ, labu precizitāti no perimetra, labiem metieniem, reti kurai komandai tādi ir, gandrīz visi ir snaiperi.
Ar labu basketbola intelektu apveltīta komanda. Vājais punkts – kādā brīdī var pietrūkt atlētisma, ko redzējām pirmajā spēlē pret Itāliju. Pietrūka fiziskā spēka un atlētisma. Tas var kādā brīdī pietrūkt. Būtu labi, ja mums šī spēka būtu vairāk – sevišķi ārējās līnijas spēlētājiem.
Porziņģis pārbaudes spēlēs?
"Noteikti pietaupījās pārbaudes spēlēs, lielākā daļa izlases spēlētāju ir pieredzējuši, viņiem ir labākie karjeras gadi, spēlējuši dažādos līmeņos dažādos turnīros, viņi arī apzinās, ka pārbaudes spēlēs jāuzņem forma, jāsaspēlējas, ka nav jāspēlē ar maksimālo jaudu, kas palielina iespējas iedzīvoties traumā. Pirmajā spēlē redzēsim optimālo mūsu varējumu. Vienlaikus grupas turnīrs sastāv no piecām spēlēm, tas dod iespējas kļūdīties. Ir grūti aizvadīt piecas spēles astoņās dienās. To treneri ņems vērā, lai svarīgākajiem spēlētājiem būtu spēles un atpūtas laiks."
Vai nepietrūks spēka aizsardzībā?
"Arī turkiem centra spēlētāju līnija ir diezgan jaudīga, varbūt ne tik jaudīga kā grieķiem, bet mums ir pretieroči – tiem garajiem spēlētājiem ir jātiek līdzi mūsu veiklajiem spēlētājiem, kā pieminēju, visi ar labiem metieniem apveltīti. Uzbrukumā mums ir šīs priekšrocības, viņiem savas. Mēs kompensēsim ar agresīvo spēli no perimetra, izvirzot savus centra spēlētājus uz metiena pozīcijām. Var būt problēmas aizsardzībā, kā redzējām spēlē pret Grieķiju. Bet pārbaudes spēlēs demonstrēt fizisko spēli bija grūti, cerēsim, ka oficiālajās spēlēs fizisko spiedienu izturēsim visas 40 minūtes."
Ātra un dinamiska spēle
Arnis Vecvagars – piedalījies divos čempionātos kā spēlētājs un divos kā trenera asistents: "Protams, esam lielās cerībās, ceram sasniegt kaut ko, kā sen nav bijis, nerunāšu par konkrētām vietām, jo tas ir sports, izslēgšanas spēlēs var iet labi un ne tik labi. Potenciāls ir, bet tas nebūs viegli, neesam paši galvenie favorīti, taču, parādot labāko sniegumu un esot pie labas veselības, daudz kas ir iespējams.
Lielais pluss – spējam veidot daudzpusīgu uzbrukumu, agresīvi uzbrukt, daudz un rezultatīvi uzbrukt,
un pārbaudes spēlēs redzējām, ka tas patīk skatītājiem, un daļā no pārbaudes spēlēm redzējām – ja uzbrukumā tas iet, tad ir labi, jānoķer pareizais ritms, lai varam izmantot šos ieročus. Tā noteikti ir ātra un dinamiska spēle ar ātru pāreju uzbrukumā un ātru bumbas izspēli, bet, lai to izdarītu, ir labi jānospēlē aizsardzībā. Ja laidīsim vieglus punktus grozā, tad šo dinamiku uzbrukumā būs grūti noķert."
Uvis Helmanis – piedalījies sešos čempionātos kā spēlētājs: "Ne tikai mēs, bet arī daudzas citas valstis definējušas savas izlases par galvenajām kandidātēm. Vai spēsim, to rādīs spēles jau apakšgrupā. Vājie punkti – par laimi, ir piecas apakšgrupas spēles, ir laiks ieskrieties, pārbaudes spēles varbūt nebija tās labākās. Labā ziņa – noteikti varam spēlēt daudz sekmīgāk. Nācis klāt Porziņģis un Lomažs, līderi, kā rāda pārbaudes spēles, arī vilks to vezumu. Atpakaļ ir Dairis Bertāns."
Valdis Valters – piedalījies četros Eiropas čempionātos: "Man ir viss komplekts – divas zelta, viena sudraba un viena bronzas medaļa. Novēlu Latvijai arī izcīnīt medaļas, kā zināms, zelts un sudrabs jau ir. Pēc ekspertu domām šis Eiropas čempionāts ir spēcīgākais pasaules turnīrs. Olimpiādēs vieglāk spēlēt, jo tur daudz komandu no citiem kontinentiem, "Eirobasketā" vāju komandu praktiski nav. To saka, piemēram, Serbijas izlases treneris Pesičs. Ja tiksim ceturtdaļfinālā, tas būs panākums. Viss tālākais jau no sērijas – neticamais. Mūsu stiprākās puses – uzbrukums, trīspunktu metieni, kas vēsturiski ir mūsu firmas zīme, vājākā ir aizsardzība. Viens pret vienu aizsardzība. Ar to mums ir milzīgas problēmas. Un trenerim tas jārisina, pret labi organizētu uzbrukumu mums ir problēmas. Var mainīt aizsardzības sistēmas, skatīties, kādus pretiniekus katram segt individuāli, censties pret pretinieka komandu spēlēt neērti. Mūsu vājā vieta ir tāda, ka mūsu spēlētāji slikti sedz viens pret vienu, un tā ir problēma komandas aizsardzībā."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu