Atklājot Vispasaules latviešu tautas deju konkursu "Krustimi dejama", Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis teica: "Pirms 150 gadiem sākās Dziesmu svētku tradīcija, un tie nebija kaut kādi rūķīši, kas tos rīkoja. Tie bija Rīgas Latviešu biedrības biedri. Viņi saziedoja naudu, rūpējās par visu – sākot ar loģistiku un beidzot ar estrādes būvi –, visu darīja paši savām rokām, brīvajā laikā. Tagad Rīgas Latviešu biedrība nāk ar jaunu iniciatīvu – ar šo konkursu uzrunā tautiešus visā pasaulē."
"Tautas deja ir mūsu bagātība, kas jāstudē, jādejo un kas vieno mūs visā pasaulē, tāpat kā Māmuļa kādreiz vienoja latviešus kopīgiem dziedāšanas svētkiem," tā Gailītis.
Atklāšanas sarīkojumā ar neredzētiem krustdeju variantiem klātesošos pārsteidza konkursa rīkotāji, žūrija un labvēļi. Katrs runātājs savu uzrunu un vēlējumu konkursam apstiprināja ar deju – tāda tradīcija esot bijusi senajās kāzās.
Visoriģinālāko deju demonstrēja Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvis Artis Puriņš. Viņš atcerējās savus studiju gadus un dejoja latgaliešu Lipindraku. Siltus novēlējuma vārdus teica RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, aicinot klātesošos uz Dvieļu deju, kas ir simboliska, jo Folkloras komisija vāc un stāsta seno Goda dvieļu stāstus.
Oriģināli savu Bitītes un Dundura deju izdejoja Deju svētku goda virsvadītāji Indra Filipsone un Ojārs Lamass. Viņi arī piešķirs balvas konkursa noslēgumā – 2026. gada Zvaigznes dienā. Balvu fondā jau saziedoti 1000 eiro. Vēlējumus konkursam sūtīja arī patroneses – Vija Vētra no Ņujorkas un Vaira Vīķe-Freiberga no Kuldīgas.
Noslēgumā vairākus krustdeju paraugus demonstrēja Rīgas Danču kopienas labākie dejotāji. Pārsteidzošākais bija Adelīnas Balodes īsais, bet spilgtais priekšnesums, dejojot Skalu deju baletkurpēs.
Tieši Adelīnas Balodes dejas video šobrīd ir visvairāk skatītais mūsu tautas dejas klips pasaulē – kopš Jāņiem to noskatījušies gandrīz seši miljoni skatītāju Instagram platformā vien.
Tas iedrošināja Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju uzsākt šo konkursu, iepriekš saņemot atbalstu no Rīgas Latviešu biedrības valdes un Deju svētku goda virsvadītājiem.
Īpaši nozīmīga bija Ingrīdas Saulītes un Baibas Šteinas uzmundrinošā Deju svētku kritika par to, ka Deju svētki ir radīti tieši tautas dejai, bet tā pēdējo divdesmit gadu laikā ir gandrīz pazudusi no svētku repertuāra.
Lai veicinātu konkursa "Krustimi dejama" norisi, katrā valstī, kur ir aktīva diaspora, konkursa rīkotāji aicina pieteikties Goda vēstniekus.
Jau atsaukušies:
• Laura Legzdiņa (Kanāda),
• Aiga Turuka (Somija),
• Gunta Lielmane (Lielbritānija),
• Sarma Strazds (Austrālija),
• Solveiga Slaidiņa (Īrija).
Katrā valstī var būt vairāki vēstnieki, vienīgais nosacījums – viņiem jābūt vismaz nelielai dejas skolotāja, dančmeistara vai muzikanta pieredzei.
Turklāt Rīgas Latviešu biedrība konkursa vajadzībām sadarbojas ar Latvijas Kultūras ministriju un latviešu biedrībām mītnes zemēs – piemēram, ar LAIVULielbritānijā.
Latviešu tautas dejai jāiet un tā iet pasaulē – vēl drošāk, spilgtāk un gudrāk, atsedzot mūsu tautas garamantas. Lai tautas deja un tās viedums vieno latviešus visā plašajā pasaulē.
Mūsu biedrība ir kā Māmuļa visiem diasporas latviešiem – ne tikai rīdziniekiem.
