Otrdienas pēcpusdienā galvaspilsētu pārņēma stiprs lietus, kas daudzviet radīja ievērojamus plūdus. Sociālajos tīklos iedzīvotāji dalījās ar foto un video, kuros redzams, kā Rīgas ielas brīžiem pārtapušas par īstām ūdens straumēm.
Īpaši kritiska situācija izveidojusies Madonas ielā zem tilta, kur peļķe bijusi tik dziļa, ka vairāki autovadītāji iestrēguši. Ūdenim appludinot dzinējus, automašīnas noslāpušas un vairs nespēja turpināt ceļu.
Plūdu dēļ iedzīvotāji Rīgā pārvietošanos raksturoja ar ironiju – vietām šķitis, ka pārvietošanai nepieciešama nevis automašīna, bet gan laiva.
Kā ziņots, šodien no rīta un priekšpusdienā valsts rietumu un centrālos rajonus turpina šķērsot jauni nokrišņu mākoņi, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, lokāli arī pērkona negaiss. Turpinās līs visā valstī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Rīgā pašlaik turpinās lietusgāžu radīto seku novēršanas darbi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Stipro lietusgāžu laikā pilsētā darbojās 18 ūdens atsūknēšanas tehnikas vienības, kas tika nosūtītas uz vietām, kur applūdušu ielu dēļ bija apgrūtināta transportlīdzekļu kustība, kā arī uz posmiem, par kuriem iedzīvotāji bija snieguši ziņojumus.
Lietus seku novēršanas darbi turpināsies visas diennakts garumā.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem šodien Rīgā nolijusi vairāk nekā puse mēneša nokrišņu normas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu