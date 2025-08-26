Igaunijā no 2027. gada vecuma pensiju varēs saņemt, sasniedzot 65 gadus un vienu mēnesi. Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk pensijas vecums būs tieši saistīts ar iedzīvotāju paredzamo dzīves ilgumu, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs www.err.ee.
Pensijas vecuma paaugstināšana Igaunijā sākās jau 2017. gadā, un līdz 2026. gadam tas sasniegs 65 gadus. No 2026. gada valdība katru gadu, balstoties uz statistikas datiem par 65 gadus vecu cilvēku vidējo paredzamo dzīves ilgumu, noteiks jauno pensionēšanās vecumu, kas stāsies spēkā divus gadus vēlāk.
Sociālās labklājības ministrija skaidro, ka, pieaugot paredzamajam dzīves ilgumam, pensijas vecums pieaugs pakāpeniski, vienā reizē to palielinot ne vairāk kā par trim mēnešiem. Aprēķinos izmantots piecu gadu slīdošais vidējais, lai izvairītos no lielām svārstībām atsevišķos gados.
Pēc jaunākajiem datiem 2019.–2023. gadā 65 gadus vecu cilvēku paredzamais dzīves ilgums Igaunijā bija vidēji 18,43 gadi, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā aprēķinu bāzē. Tāpēc pensijas vecums 2027. gadā noteikts 65 gadi un viens mēnesis.
Šobrīd Igaunijā ir ap 326 tūkstošiem pensionāru, no kuriem lielākā daļa – 310 tūkstoši – saņem vecuma pensiju. Finanšu ministrijas prognozes liecina, ka pensionāru skaits valstī pieaugs līdz 2060. gadam, sasniedzot aptuveni 340 tūkstošus, taču pēc tam tas sāks pakāpeniski samazināties.
