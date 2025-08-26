Latvijas meža nozares produkciju šā gada pirmajā pusgadā eksportēja 1,714 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 2,1% mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas dati.
Koksne un tās izstrādājumi eksportēti 1,522 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 1,6% mazāk nekā pērn pirmajos sešos mēnešos, un veidoja 88,8% no kopējā koksnes eksporta. Šajā sadaļā zāģmateriālu vērtība veidoja 440,179 miljonus eiro, kurināmā koksne – 265,101 miljonu eiro, saplākšņa vērtība bija 192,448 miljoni eiro, bet apaļo kokmateriālu vērtība bija 168,881 miljons eiro. Koka mēbeļu eksporta vērtība pieaugusi par 4,5% un bija 98,194 miljoni eiro, bet papīra, kartona eksports veidoja 64,106 miljonus eiro. Visvairāk meža nozares produkcija šogad izvesta uz Lielbritāniju, Zviedriju un Dāniju.
Tikmēr nozares imports pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn pieaudzis par 7,6%. Lielāko daļu jeb 58,8% veidoja koksne, kuru ieveda 308,627 miljonu eiro vērtībā. Tajā skaitā apaļie kokmateriāli importēti 69,326 miljonu eiro vērtībā, zāģmateriāli ievesti par 69,96 miljoniem eiro, finieris – par 25,048 miljoniem eiro, bet kurināmā koksne – par 23,209 miljoniem eiro. Visvairāk meža nozares produkciju ieveda no Lietuvas – par 138,275 miljoniem eiro, no Somijas – par 69,699 miljoniem eiro, no Igaunijas – par 68,998 miljoniem eiro, kā arī no Polijas – par 65,669 miljoniem eiro.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
