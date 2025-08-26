AS "Latvijas valsts meži" (LVM) uztur bezmaksas atpūtas vietas: purva laipas, dabas takas, piknika vietas, skatu platformas un vairākus augstos skatu toņus.
Viens no pirmajiem uzņēmuma būvētajiem lielajiem koka skatu torņiem Priedainē LVM Dienvidlatgales reģionā pēc vairāk nekā 20 gadu kalpošanas šogad tiks demontēts. Tā vietā plānots būvēt mūsdienu standartiem atbilstošāku torni. Kā skaidro LVM Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs Aldonis Utināns, 32 metrus augstais skatu tornis pilnībā būvēts no koka, tāpēc pienācis tā kalpošanas laika beigu termiņš.
"Remontēšana būtu nesamērīgi dārga un sarežģīta, tāpēc pieņemts lēmums torni nojaukt un vietā būvēt jaunu – mūsdienīgāku, ar kalpošanas laiku vismaz 40 līdz 50 gadiem."
Plānojot atpūtu dabā, ikvienam brīvi pieejami vēl trīs augstie LVM skatu torņi dažādās vietās Latvijā: 29,5 metrus augstais Kamparkalna skatu tornis, 27 metrus augstais Ložmetējkalna un 26,5 metrus augstais Ūdrkalna skatu tornis. Tāpat vairākās vietās purvos pieejami 3,5 līdz 6 metrus augsti mazie skatu torņi, kas piemēroti kā ainavas, tā putnu vērošanai. Piemēram, 2021. gadā Vasenieku purvā izbūvēta skatu platforma, kas ļauj baudīt ainavu no sešu metru augstuma, bet pirms diviem gadiem Pelēču ezera purvā izbūvēta 3,5 metrus augsta platforma. Visus skatu torņus un citas atpūtas vietas valsts mežos var atrast "mammasdabas" tīmekļvietnes tūrisma objektu kartē.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu