Polijas prezidenta Karola Navrocka kanceleja otrdien kā manipulācijas un dezinformāciju noraidīja ziņas, ka Polija no 1. oktobra nevarēs apmaksāt Ukrainai satelītinterneta pakalpojumu "Starlink", jo Navrockis uzlicis veto grozījumiem likumā par palīdzību Ukrainas pilsoņiem.
Prezidenta kanceleja norāda, ka "viss, kas nepieciešams," ir Polijas Seimam operatīvi pārskatīt prezidenta noraidītos likuma grozījumus. Polija par "Starlink" pakalpojumu Ukrainai maksā aptuveni 50 miljonus dolāru gadā un Ukrainas armija to plaši izmanto karalaukā. Attēlā Ukrainas armijas karavīrs uzstāda "Starlink" antenu frontē pie Avdijivkas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
