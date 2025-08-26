Otrdienas rītā Talsu novadā kravas un vieglās automašīnas sadursmē gājušas bojā divas personas, informēja Valsts policijā.
Ceļu satiksmes negadījums noticis Talsu novadā, Ģibuļu pagastā.
Negadījumā dzīvību zaudēja divas personas no vieglās automašīnas.
Satiksme negadījuma vietā uz Ventspils šosejas šobrīd iespējama pa vienu joslu. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus.
