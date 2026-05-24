Gatavojoties nervus kutinošam gumijlēcienam Siguldā, “Ģimene burkā” dalībnieku Valteru ģimenē valdīja pamatīgs satraukums, taču tikmēr Esteres Bindres un Gabriela starpā uzvirmoja pavisam citas emocijas. Slēptas norādes un cieša piekļaušanās vienam pie otra liek domāt – iespējams, šis ekstrēmais pārbaudījums ir licis pamatu jaunām romantiskām attiecībām.
Pēc tam, kad Anna jau bija veiksmīgi nolēkusi virs Gaujas, kārta nonāca līdz Esterei. Jauniete nespēja noslēpt milzīgo uztraukumu, tādēļ talkā nāca Gabriels, kurš meiteni mīļi apskāva, lai palīdzētu nomierināties. Vēlāk, runājot ar aizkadra balsi, Estere atminējās šo abpusējo mierinājuma brīdi: "Viņam arī bišķiņ sitās straujāk sirds, bet nebija tik traki kā man. Man tur jau likās, ka viņa tūlīt izlidos!"
Lai gan abiem jau vajadzēja izlekt, viņi joprojām kavējās viens otra skavās. Arī Gabriels intervijā neslēpa, ka fiziskais kontakts palīdzējis tikt galā ar stresu, kā arī neskopojās ar komplimentiem: "Estere ir sievišķīga persona!"
Savu lēcienu Estere veica milzīgu ovāciju un emociju pavadībā. Pēc izaicinošā soļa speršanas realitātes šova dalībniece lepojās ar paveikto, lai gan vienlaikus jokoja, ka tik neērti dzīvē vēl nebija jutusies. Uzreiz pēc lēcienā drosmīgi metās arī Gabriels. Kad abi atkal satikās upes malā, sekoja vēl viens apskāviens. Notiekošo pamanīja arī Vita, kura, vērtējot dēla simpātijas, izteicās neviennozīmīgi: "Nu, nevar saprast, kas tur notiek! Tā jau viņi kopā izskatās baigi labi!"
Piedzīvojuma noslēgumā Estere izteica pateicību par iespēju būt daļai no šī ģimenes izbrauciena. Gabriels neslēpa, ka kopīgais pārdzīvojums abiem palīdzējis labāk atrast kopīgu valodu, tomēr par abu statusu izteicās piesardzīgi: "Estere ir foršs cilvēks. Viņa ir arī skaista, bet par to, ka viņa man patīk, es saku – tas ir par agru spriežams. Es saku, vairāk vajag privāti iziet ārā un tad varēs spriest."
Šova dalībniekiem šķiroties, neizpalika vēl viens atvadu apskāviens. Estere vaļsirdīgi atzina, ka puisis viņai šķiet ļoti pievilcīgs, sakot: "Nu, viņš ir simpātisks! Nu, ko pateikt? Es nemelošu tagad – viņš ir simpātisks!"
Nobeigumā Gabriels lika manīt, ka šī nav pēdējā tikšanās reize un viņš plāno Esteri vēlreiz kaut kur uzaicināt, atstājot intrigu par to, kā šis stāsts attīstīsies tālāk.
