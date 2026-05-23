Drīdža ezerā Krāslavas novadā sestdienas rītā iegāzies un detonējis drons, informēja Valsts policijā (VP).
Šodien ap plkst 8 VP saņemta informācija no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīdža ezerā, Krāslavas novadā, Kombuļu pagastā, kur saskarē ar ūdeni tas detonējis. Notikumā nav cietušu personu.
Policija nekavējoties izbrauca uz norādīto vietu un sāka tās apsekošanu. Notikuma vietā ir atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas.
Apsekojamā teritorija ir plaša, tādēļ notikuma vietas apskatei piesaistīti papildspēki, tostarp piesaistīts papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Dienesti turpina darbu notikuma vietā.
VP aicina iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai, kā arī sekot līdzi oficiālai dienestu informācijai, un nekavējoties ziņot policijai par iespējamām konstatētām drona atlūzām.
NBS aģentūrai LETA atklāja, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojam Latvijas teritorijā. Tāpēc arī nav izsūtīts šūnapraides paziņojums.
"Esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem, kuri strādā Krāslavas novadā Drīdža ezera apkaimē pēc bezpilota lidaparāta nokrišanas un eksplozijas ezerā. Sagaidu no dienestiem pēc iespējas detalizētāku informāciju par notikušā apstākļiem un turpmāko rīcību," vietnē "X" pauž demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Viņa aicina iedzīvotājus sekot oficiālajai informācijai.
Arī Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Viktorija Lene (ZZS) aģentūrai LETA sacīja, ka uzticas dienestu darbam, kas strādā notikuma vietā. Viņasprāt, galvenais, ka incidentā nav cietuši iedzīvotāji.
Pašvaldības iesaiste pašlaik notikumā neesot nepieciešama. Domes pārstāvji gan esot saņēmuši fotogrāfijas, kurās redzams, ka ezerā ir bojāgājušas zivis.
Lene nevarēja pateikt, cik tālu no notikuma vietas atrodas tuvākās apdzīvotās vietas vai mājas.
Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.
