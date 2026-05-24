Animācijas filmas "Straume" varoņi atgriežas Rīgas pilsētvidē.

Līdz ar aktīvo tūrisma sezonu šonedēļ pilsētvidē atgriezušies animācijas filmas "Straume" tēli, kuri atradīsies vietās, ko īpašā aptaujā pērnā gada decembrī par piemērotākajām iemīļotajiem filmas varoņiem atzina rīdzinieki, informē Rīgas pašvaldība.
"Gada rīdzinieka Ginta Zilbaloža pasaules slavu ieguvušās filmas varoņi pērn Rīgas ielās iemantoja lielu atsaucību — gan pie Kaķa Brīvības pieminekļa laukumā, gan pie pārējiem Straumes varoņiem citviet pilsētā pagājušajā vasarā nereti pat veidojās fotografēties gribētāju rindas. Turklāt Straumes varoņi, īpaši, protams, Kaķis, bija kļuvuši iedzīvotājiem tik svarīgi, ka ikreiz, kad tēla skulptūrai bija nepieciešama kāda tehniska apkope, uzreiz saņēmām jautājumus, kas noticis, kad filmas varonis būs atpakaļ.
Ginta Zilbaloža un filmas "Straume" panākumi pasaules mērogā ir patiešām unikāli, turklāt filma ir tapusi Rīgā, tādēļ lai tās tēli arī dzīvo Rīgas ielās un nes prieku kā rīdziniekiem, tā pilsētas viesiem," norāda Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis.
Uzvaras parkā izvietots Suns, savukārt Kapibara sastopama pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vienības gatvē 45, tikmēr Lemurs atgriezies Mežparkā un gaidīs apmeklētājus pretī ieejai Zooloģiskajā dārzā. Informācija par Straumes varoņu atrašanās vietām tiks iekļauta arī Rīgas tūrisma ceļvežos, ņemot vērā, ka tie bijuši populārs apskates objekts arī Rīgas viesiem no ārvalstīm.
Visiem animācijas filmas tēliem pievienots apraksts par "Straumes" panākumiem un filmas ideju:
režisora un mākslinieka Ginta Zilbaloža un viņa radošās komandas veidotā animācijas filma "Straume" ir pirmā filma, kas atnesusi Latvijai gan prestižo Amerikas Kinoakadēmijas balvu "Oskars", gan "Zelta globusu".
Filmas centrālais varonis ir tumši pelēkais Kaķis, kurš, lai izdzīvotu cilvēku pamestā pasaulē, spiests stāties pretī savām lielākajām bailēm un mācīties uzticēties. Viņa ceļabiedri ir visdažādākie — nesavtīgā Kapibara, ar mantu krāšanu apsēstais Lemurs, draudzīgais Retrīvers un viedais Sekretārputns — visi vienā laivā.
Pilsētvides objekti godā filmas sasniegumus pasaulē un atgādina par vienkāršu, bet būtisku vērtību — mums visiem ir jāsadarbojas.
Kaķa un Lemura tēlu skulptūras veidojis mākslinieks Kristaps Andersons, Kapibaras tēlu darinājis lietuviešu mākslinieks Donats Mockus, savukārt Suns ir mākslinieces Ineses Valteres darbs.
