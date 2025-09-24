Latvija ir apņēmusies līdz 2035. gadam atkritumu poligonos norakt ne vairāk kā 10% atkritumu. Šim mērķim par godu otrdien atklāta sociālā iniciatīva “pRASmīgi!”, kas aicina gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus domāt par atbildīgu iepakojuma un preču ražošanu, šķirošanu un pārstrādi, vēsta 360TV Ziņas.
Pašlaik poligonos nonāk vairāk nekā 40% atkritumu, kurus nav iespējams pārstrādāt. Vides eksperti uzsvēra, ka jau tagad atkritumu šķirošana notiek lielās frakcijās – papīrs, kartons, bioloģiskie atkritumi un nešķirotie. Ja iedzīvotāji konsekventi pieturētos vismaz pie šiem pamatprincipiem, tas būtiski samazinātu apjomu, kas nonāk poligonos.
Vienlaikus kampaņa turpinās vērsties arī pie uzņēmējiem, lai mudinātu tos iesaistīties ražotāju atbildības sistēmās. Dati liecina, ka 95% komersantu jau pievienojušies kādai no šīm sistēmām, tomēr, kā norāda iniciatīvas īstenotāji, sabiedrības izglītošana vēl jāstiprina. Uzņēmējiem esot dota izvēle – vai nu maksāt dabas resursu nodokli par katru tirgū laisto iepakojumu, vai arī slēgt līgumu ar sistēmu, kas nodrošina tā apsaimniekošanu un pārstrādi.
Iniciatīvu “pRASmīgi!” īsteno trīs ražotāju atbildības sistēmu apsaimniekotāji, un tā turpināsies līdz 28. oktobrim. Šajā laikā notiks četras meistarklases, kurās piedalīsies nozares uzņēmēji un eksperti, lai kopīgi meklētu efektīvākos risinājumus ceļā uz ilgtspējīgāku atkritumu apsaimniekošanu Latvijā.
