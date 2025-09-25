Ieraudzīju sludinājumā rallija auto – ar šādu epizodi aizsākās autosportista Ralfa Sirmača ceļš pretī šī gada Latvijas rallija čempionu titulam.  Viņš iepriekšējo reizi par Latvijas čempionu kļuva 2012. gadā, bet pilnu sezonu nebija braucis deviņus gadus.

Skatoties no malas – sirds plīst pušu

Latvijas rallija čempionātā šogad notika pieci posmi, divi no tiem risinājās Igaunijā. Sirmacis ar stūrmani Armandu Biti bija pirmie noslēdzošajā posmā Cēsīs, vēl viņiem divas otrās, trešā un sestā vieta. Interesanti, ka Cēsu rallijā ekipāža bija domājusi nestartēt, lai taupītu līdzekļus, jo čempionu tituls LRČ5 klasē bija nodrošināts, taču punkti ļāva pacīnīties arī par uzvaru absolūtajā ieskaitē. To izdevās paveikt, noturot aiz sevis tuvāko sekotāju kopvērtējumā igauni Kasparu Kasari. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis uzvarēja pirmajos septiņos ātrumposmos, bet pēdējā, astotajā piedzīvoja avāriju.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē