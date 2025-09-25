Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) balsojums Saeimā par izstāšanos no Stambulas konvencijas, iespējams, norāda uz oligarhu ietekmi, izriet no "Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Andra Šuvajeva sacītā.
Kā norādīja Šuvajevs, ZZS balsojums esot nopietns koalīcijas līguma pārkāpums. Viņš piebilda, ka tas neesot pirmais šāds sānsolis no ZZS puses.
Deputāts sacīja, ka "Progresīvie" gaidīs no premjeres Evikas Siliņas (JV) rīcību. "Manuprāt, tas ir arī premjeres pašcieņas jautājums par to, kā rīkoties situācijā, kur koalīcijas partija nu jau konsekventi balso kopā ar opozīcijas frakcijām," piebilda Šuvajevs.
Politiķis skaidroja, ka šis neesot tikai jautājums par Stambulas konvenciju. "Šeit jau tomēr politiskie vēji norāda uz, iespējams, oligarhu ietekmes atgriešanos Latvijas politikā," sacīja Šuvajevs
"Mēs redzam šo iespējamo jauno asi starp Aināru Šleseru (LPV), Nacionālo apvienību un, iespējams, arī Aivaru Lembergu," skaidroja politiķis, norādot, ka tas, ka ZZS pārstāvji vakar prasījuši satiksmes ministram Atim Švinkam (P) dzēst Ventspils ostas parādus, citādi netiks atbalstīts budžets, viņaprāt, esot ļoti skaidrs ultimāts, kas tiek izvirzīts, un ir jāskata kontekstā kopā.
"Manuprāt, premjeres pusē ir svarīgs lēmums šajā brīdī," norādīja Šuvajevs.
Kā vēstīts, ZZS balsojums Saeimā par izstāšanos no Stambulas konvencijas ir koalīcijas līguma pārkāpums, aģentūrai LETA ar savas konsultantes Annas Ūdres starpniecību uzsvēra Ministru prezidente Siliņa.
Premjere pēc atgriešanās no Vācijas nākamajā pirmdienā gaida skaidrojumu no ZZS un tās pārstāvja, labklājības ministra Reiņa Uzulnieka par balsojumu Saeimā saistībā ar Stambulas konvenciju.
