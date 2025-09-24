ASV prezidents Donalds Tramps otrdien pavēstīja, ka Ukraina varētu atgūt visu tās teritoriju, ko pašlaik okupē Krievija. Ar šādu paziņojumu Baltā nama saimnieks klajā nāca drīz pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO Ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā.
Trampa paziņojums vērtējams kā krass pagrieziena punkts ASV prezidenta retorikā, tomēr tā praktiskās sekas nav tik skaidras.
"Papīra tīģeris"
"Pēc Ukrainas un Krievijas militārās un ekonomiskās situācijas uzzināšanas un pilnīgas izprašanas un redzot, kādas ekonomiskās problēmas ir radušās Krievijā, es domāju, ka Ukraina ar Eiropas Savienības atbalstu ir spējīga cīnīties un atgūt savu sākotnējo veidolu. Ar laiku, pacietību un Eiropas un īpaši NATO finansiālu atbalstu" ir iespējams atgūt "sākotnējās robežas, no kurām karš aizsākās", Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social". Krievija "bezmērķīgi" karo jau trīsarpus gadus, lai arī "patiesai militārai lielvarai būtu pieticis ar mazāk nekā nedēļu, lai uzvarētu", uzstāja ASV prezidents, kurš salīdzināja Krieviju ar "papīra tīģeri" un pieminēja garās rindas pēc degvielas, kas radušās Ukrainas dronu triecienu rezultātā Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV prezidents pauda, ka Ukrainai pienācis "laiks rīkoties", vienlaikus piebilstot, ka "labu vēl abām valstīm". Trampa izteikumi uzskatāmi par atkāpšanos no viņa iepriekš paustās domas, ka miera panākšanai Ukrainai būs jāatsakās no daļas savas teritorijas. Jaunākajā paziņojumā Tramps nepieminēja Krievijas 2014. gadā anektēto Krimu. Vēl aprīlī viņš bija izteicies, ka "Krima paliks Krievijai". Turpinoties ASV un Krievijas sarunām, Tramps ir runājis par "teritoriju apmaiņu", kas varētu pavadīt iespējamu Ukrainas un Krievijas vienošanos.
Tramps nav īsti viesis skaidrību par savas nostājas maiņas iemesliem, lai arī vairākas Eiropas valstu amatpersonas pieļāvušas, ka šādā veidā ASV prezidents mēģina distancēties no kara Ukrainā, ko bija solījis ātri izbeigt, vēsta laikraksts "The New York Times". Sava otrā pilnvaru termiņa laikā Tramps ir vairākkārt mainījis Savienoto Valstu politiku Ukrainas un Krievijas kara jautājumā, tomēr šajos deviņos mēnešos viņa publiskā nostāja pakāpeniski kļuvusi Ukrainai labvēlīgāka, secina apskatnieki. Vēl februārī Trampa un Zelenska tikšanās Baltajā namā noritēja diezgan sakāpinātā gaisotnē, bet turpmāk abi prezidenti apspriedušies daudz lietišķāk. Izteikumi par Ukrainas teritoriju atgūšanu tomēr ir diezgan negaidīti, arī tāpēc, ka vēl 15. augustā Tramps Aļaskā uzņēma Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kuram par godu tika izklāts sarkanais paklājs.
Apskatnieki pieļauj, ka Tramps ar šādu negaidītu gājienu varētu mēģināt atdzīvināt miera sarunas, kas nonākušas strupceļā.
Tāpat ASV prezidentu, iespējams, vada iekšpolitiski apsvērumi un viņš negrib izskatīties vājš iepretim Krievijas diktatoram Putinam. Trampa domāšanu varētu būt ietekmējuši arī Eiropas valstu līderi, kas pēdējā laikā ar aktīvas diplomātijas palīdzību mēģinājuši pārliecināt Baltā nama saimnieku nepamest Ukrainu.
Maksās Eiropa
Trampa paša izteikumi liecina, ka viņa redzējuma maiņu varētu būt ietekmējusi ekonomiskā situācija Krievijā, kā arī Ukrainas sekmīgā pretestība iebrucējiem. "Lielākais progress ir tajā, ka Krievijas ekonomika pašlaik ir briesmīgā stāvoklī," reportieriem otrdien norādīja Tramps, piebilstot, ka ukraiņi sekmīgi cīnās, lai apturētu "ļoti lielu armiju". Apskatnieki īpaši lielu uzmanību pievērš vēl vienai Trampa "Truth Social" paziņojumā paustajai domai. "Mēs turpināsim piegādāt ieročus NATO, lai NATO ar tiem varētu darīt, ko tā grib," pavēstījis Tramps. Ar to ASV prezidents apstiprina, ka turpina darboties vienošanās, kuras ietvaros Savienotās Valstis citām NATO dalībvalstīm pārdod bruņojumu, kas pēc tam tiek piegādāts Ukrainai. Trampa administrācija 16. septembrī deva piekrišanu pirmo šādu piegāžu veikšanai, un pirmās kravas Ukraina jau ir saņēmusi, vēsta laikraksts "The Kyiv Independent". 17. septembrī Zelenskis atklāja, ka šīs palīdzības ietvaros Ukraina saņems pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot" un raķešu artilērijas sistēmas HIMARS. Jaunākajā Trampa paziņojumā nekas nav teikts par papildu ASV militāro palīdzību Ukrainai vai jaunām sankcijām pret Krieviju. Tramps vairākkārt ir brīdinājis Maskavu par sankciju noteikšanu, ja tā nepiekritīs slēgt mieru, tomēr sankcijas ieviesis nav. Telekanāls CNN, vērtējot Vašingtonas iespējamo politikas maiņu, norāda, ka valsts sekretāra Marko Rubio izteikumi bijuši daudz piesardzīgāki.
Rubio, kurš ir arī Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos, pavēstījis, ka Ukrainas un Krievijas karš "netiks izbeigts militārā ceļā".
"Tas beigsies pie sarunu galda," ANO Drošības padomes sēdē paziņoja Rubio. Viņš piesardzīgāk izteicās arī par NATO valstu iespējām notriekt to gaisa telpā ielidojušās Krievijas militārās lidmašīnas. Kamēr Tramps šādu rosinājumu otrdien bija atbalstījis, Rubio norādīja, ka to darīt vajadzētu tikai tad, ja "tās uzbrūk".
Pēc sarunām ar Trampu Zelenskis reportieriem slavēja "lielo pagriezienu" ASV prezidenta retorikā. Ukrainas prezidents pieļāva, ka Baltā nama saimnieks domas mainījis, jo "Putins tik bieži ir melojis prezidentam Trampam". Zelenskis arī pavēstīja, ka Tramps esot gatavs drošības garantiju sniegšanai Ukrainai "pēc kara beigām", tomēr skaidrības par detaļām vēl neesot. Trampa retorikas maiņu komentējis arī Kremlis, kas solīja turpināt karu. Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs īpaši noraidīja Krievijas salīdzināšanu ar "papīra tīģeri". "Krievija vairāk tiek salīdzināta ar lāci. Un papīra lāču nav. Krievija ir īsts lācis," paziņoja Peskovs, atzīstot tomēr, ka Krievijas ekonomika piedzīvo grūtības.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
