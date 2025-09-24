Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja par ieceri ieviest nodevas Krievijas naftas importam Eiropas Savienībā (ES), lai līdz gada beigām to izbeigtu pilnībā.
Leiena norādīja, ka šo nodevu ieviešana galvenokārt ir vērsta pret Ungāriju un Slovākiju, kas no Krievijas turpina iepirkt energoresursus. "Mēs vēlamies atbrīvoties no naftas un gāzes atlikumiem, kas no Krievijas nonāk ES," sacīja Leiena. Viņa uzsvēra, ka nodevu ieviešanai vajadzētu pamudināt Ungāriju un Slovākiju atteikties no Krievijas energoresursu iepirkšanas. ASV prezidents Donalds Tramps pieprasījis, lai sabiedrotie pārtrauktu pirkt Krievijas naftu, pirms viņš ķeras pie Maskavas sodīšanas. Tikmēr Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto pavēstījis, ka Ungārija nepārtrauks no Krievijas pirkt energoresursus, jo nepastāv alternatīvi piegādes ceļi. Viņš Eiropas amatpersonas, kas pieprasa atteikties no Krievijas gāzes, nosaucis par fanātiķiem. Sijārto uzsvēra, ka Budapešta nemainīs savu nostāju pat ASV izdarītā spiediena dēļ. "Mums nav piekļuves jūrai. Būtu lieliski, ja mums tāda būtu, tad mēs varētu uzbūvēt naftas pārstrādes rūpnīcu vai sašķidrinātās dabasgāzes termināli," viņš paskaidroja.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
