ASV kosmosa aģentūra NASA otrdien paziņoja, ka tā ir uz pareizā ceļa, lai 2026. gada sākumā nosūtītu astronautus uz Mēness orbītu.
Vairākas neveiksmes ir aizkavējušas pilotējamo misiju "Artemis 2" (attēlā kuģa apkalpe), kas tagad ir plānota vēlākais 2026. gada aprīlī, bet varētu notikt jau februārī. Apkalpi veido trīs ASV astronauti un viens kanādietis. Taču apkalpe uz Mēness nenolaidīsies – tas ir misijas "Artemis 3" mērķis. ASV kosmosa aģentūras programma "Artemis" cer uz Mēnesi nogādāt cilvēkus, kamēr Ķīna turpina konkurējošu programmu, kuras mērķis ir vēlākais 2030. gadā veikt pirmo misiju ar apkalpi. ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izdara spiedienu uz NASA, lai tā paātrinātu savu progresu. Tramps par programmu "Artemis" paziņoja sava pirmā pilnvaru termiņa laikā un vēlas, lai ASV kosmosa aģentūra pēc iespējas ātrāk atgrieztos uz Mēness, kā arī veiktu lidojumus uz Marsu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu