Svētupē aizturēts maluzvejnieks ar 401 nēģi lomā, nodarot zivju resursiem 9624 eiro lielus zaudējumus, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.
Maluzvejnieks, kurš jau iepriekš nonācis vides sargu redzeslokā, aizturēts pagājušajā nedēļā, VVD sadarbojoties ar sabiedrisko vides inspektoru un Valsts policiju.
VVD informē, ka par nēģu nelikumīgu ieguvi ar zvejas rīkiem tiek piemērots naudas sods fiziskajai personai no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai no 700 līdz 4300 eiro, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā. Papildu tam tiek aprēķināts zivju resursiem nodarītais kaitējums, kura pamata takse par vienu nēģi ir 8 eiro, bet atkarībā no nodarījuma vietas un laika šī takse palielinās trīs vai piecas reizes. Ja zivju resursiem nodarītais kaitējums pārsniedz 2500 eiro jeb piecas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tad tas uzskatāms par būtisku kaitējumu, par kuru var tikt ierosināts kriminālprocess.
VVD atgādina, ka ikviens iedzīvotājs var iesaistīties zivju resursu aizsardzībā. Ja pamanīti pārkāpumi, VVD aicina ziņot, zvanot uz tālruni 26 338 800 vai izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".
