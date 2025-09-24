Ceturtdien naktī un no rīta gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -1..+6 grādiem, aukstākais laiks gaidāms valsts austrumos.
Sinoptiķi prognozē, ka nedaudz siltāks laiks saglabāsies jūras tuvumā - vietām piekrastē gaisa temperatūra nenoslīdēs zem +9 grādiem.
Valstī kopumā mākoņu būs maz, bet vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Atsevišķās vietās sabiezēs migla.
Diena lielākoties būs saulaina, vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12..+16 grādiem.
Tuvākajā diennaktī pūtīs lēns vējš - galvenokārt ziemeļrietumu un ziemeļu vējš.
Rīgā naktī uz ceturtdienu brīžiem līs, diena gaidāma saulaina. Gaisa temperatūra +7 grādi naktī un +14 grādi pēcpusdienā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu