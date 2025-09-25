Ar ZZS atbalstu Saeima nodod vērtēšanai komisijā opozīcijas ieceri izstāties no Stambulas konvencijas

Pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima ceturtdien vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" (JV) un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādāto likumprojektu parakstījusi Linda Liepiņa (LPV), Ramona Petraviča (LPV), Aiva Vīksna (AS), Linda Matisone (AS), Jānis Vitenbergs (NA), Edvīns Šnore (NA), Jurģis Klotiņš (NA), Nauris Puntulis (NA), Ričards Šlesers (LPV), Ilze Stobova (LPV), Edmunds Zivtiņš (LPV), Maija Armaņeva (LPV), Mārcis Jencītis (LPV) un Kristaps Krištopans (LPV).
Lai arī LPV ieceri atbalstīja ZZS deputāti, neviens no viņiem Saeimas debatēs nepiedalījās un no tribīnes savu balsojumu neskaidroja. Tāpat debatēs nepiedalījās deputāti no "Progresīvo" rindām.
Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) aģentūrai LETA norādīja, ka priekšvēlēšanu laiks raksturīgs ar populismu. "Šoreiz ir atsevišķi politiskie spēki, kas grib panākt atpakaļrāpulību un izstāties no Stambulas konvencijas," uzsvēra ministre.
Lībiņa-Egnere sacīja, ka vardarbības atbalstīšana un varmāku, nevis upuru aizsardzība, nav un nevar būt nedz konservatīva, nedz citas ideoloģijas ģimenes vērtība. Ministre uzsvēra, ka "tas ir politiskais absurda teātris".
Ministre uzsver, ka divu gadu laikā kopš konvencijas pieņemšanas izdarīts milzīgs darbs cīņā pret vardarbību ģimenē, izveidota atbalsta sistēma cietušajiem, lai Jēkabpils traģēdija neatkārtotos. Tāpat Lībiņa-Egmere norādīja, ka "nav piepildījies neviens no dezinformatoru "draudu" scenārijiem".
"Izstāties no konvencijas nozīmētu cietušo nodošanu, iekšpolitisko nestabilitāti un valsts reputācijas graušanu," klāstīja Lībiņa-Egnere.