Latvijas futbola čempionātā šodien lielais galvaspilsētas derbijs "Rīga" pret "RFS", spēlei ir milzīga loma cīņā par titulu.
Šī ir pārceltā trešā apļa spēle, kur mājinieku lomā "LNK sporta parkā" būs iepriekšējo divu sezonu čempione "RFS". Abas komandas šodien izspēlēs pārcelto trešā apļa spēli. Septiņas kārtas pirms beigām "Rīga" ir līdere ar 76 punktiem, bet "RFS" ar 70 ieņem otro vietu. Titula pretendentēs noskaņojums šobrīd kardināli atšķirīgs. "Rīga" virslīgā punktus nav zaudējusi kopš jūlija sākuma, kad spēlēja 1:1 ar "Daugavpili", un tas ir vienīgais neveiksmīgais rezultāts kopš sezonas starta, kad pirmajās sešās kārtās bija trīs neizšķirti un zaudējums tam pašam kolektīvam no Latgales. Arī UEFA Konferences līgā izdevās labas spēles, pārspējot Gruzijas un Izraēlas komandas, kvalifikācijas "play off" kārtā pietrūka viena precīza sitiena, lai panāktu papildlaiku pret Prāgas "Spartu". Latvijas kausa pusfinālā pagājušajā nedēļā 4:0 pret "Liepāju". Savukārt "RFS" Eirokausos palaida garām savas iespējas otro rudeni pēc kārtas spēlēt grupu turnīrā, pēdējā solī kāju priekšā aizlika Maltas futbolisti. Virslīgā jau pieci zaudējumi (galvenajiem oponentiem tikai viens), iepriekšējais 1:4 pret "Jelgavu", kausa pusfinālā 0:2 pret "Audu". Iepriekšējā nedēļas nogalē "RFS" atvērās ar 5:1 pret "Daugavpili". Turpretim "Rīga" pamocījās ar "Jelgavu" – pirmajā puslaikā vārti netika gūti, otrā sākumā jelgavnieki izvirzījās vadībā, bet rīdzinieki atbildēja ar trim precīziem sitieniem, uzvarot ar 3:2.
"Rīga" pieveikusi "RFS" abos savstarpējos sezonas dueļos – 1:0 un 3:1. Sezonas izskaņā mēdz notikt dažādi pārsteigumi, bet, lai cerētu uz titulu, "RFS" šovakar apmierinās tikai uzvara.
