Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu LTV1 un "REplay.lv" iesācis cikla "Teātris.zip" 14. sezonu.
Rudens sezonu "Teātris.zip" LTV1 tradicionāli sāka ar izrādi bērniem. Pēc Heinriha Hofmaņa darbu motīviem tapusī izrāde "Augusts, zupas neēdājs" radīta "Willa teātrī", tās režisore – Anta Priedīte. Blēņdari Frederiks, Sofija, Augusts, Minnija, Džonijs, Fēbe, Viljams un Harieta izrādē ieguvuši Ingas Alsiņas-Lasmanes un Gata Gāgas vaibstus.
Pēc šīs bērnu izrādes sekos septiņi teātra izrāžu vakari sestdienās, pirms izrādes plkst. 21.10 LTV1 ciklā "Teātris.zip" Ojārs Rubenis sarunāsies ar iestudējuma veidotājiem un citiem viesiem, savukārt izrāde sāksies plkst. 21.40.
Sezonu pieaugušajiem "Teātris.zip" iesāks 27. septembrī ar Valmieras teātra izrādi pēc Raiņa lugas "Jāzeps un viņa brāļi", režisore – Inese Mičule. Iestudējums bijis nominēts vairākām "Spēlmaņu nakts" balvām un saņēma trīs no tām, kā arī ieguva balvu "Kilograms kultūras 2023". Raiņa un teātra stāsts par nodevību, piedošanu un mīlestību izskan mūsdienīgā, vizuāli izteiksmīgā un emocionāli skaudrā veidolā.
Sestdien, 4. oktobrī, Latvijas Nacionālais teātris un režisore Ināra Slucka piedāvā izrādi "La Kritusī". Tās pamatā ir ambicioza iecere savienot Džuzepes Verdi operu "Traviata" un Aleksandra Dimā dēla lugu "Kamēliju dāma", pēc kuras radās Verdi opera. Šajā iestudējumā dramatiskie aktieri dzied operu ārijas, bet dziedātāji runā dialogus, un pa vidu tam visam – dramatisks stāsts par mīlestību nāves ēnā. Galvenajās lomās iejūtas Dita Lūriņa un Daumants Kalniņš.
Arī nākamās sestdienas izrāde 11. oktobrī ir ne mazāk vērienīga un ambicioza – slavenā Holivudas aktiera Džona Malkoviča Dailes teātrī iestudētā "Leopoldštate" pēc izcilā britu dramaturga Toma Stoparda lugas. Iestudējums pievēršas holokausta tēmai vairāku paaudžu griezumā, iesaistot lielāko daļu Dailes teātra aktieru ansambļa. Teātra kritiķe Līga Ulberte raksta, ka izrādes un lugas centrā ir "dzimta kā daudzu smalku sakņu un zaru tīklojums, kas, ejot cauri vēstures brutālajiem pārbaudījumiem, tiek saplosīts, atstājot tikai dažus dzīvotspējīgus asnus".
Oktobra trešajā sestdienā skatītāji varēs redzēt Valmieras teātra izrādi "Izdzīvošanas piezīmes". To vispirms Valmieras Vasaras teātra festivālā, pēc tam arī Valmieras teātrī iestudējis režisors Mārtiņš Eihe. Dramaturģe Krista Burāne radīja tekstu, izmantojot divu autoru darbus: Martas Hillers dienasgrāmatu par Berlīni 1945. gada pavasarī un Oksanas Zabužko esejas par Krievijas iebrukumu Ukrainā kopš 2014. gada. Izrāde apvieno šos avotus intensīvā stāstā par sieviešu pieredzi kara laikā – vardarbību, izvarošanu un izdzīvošanas cīņu.
25. oktobrī Latvijas Leļļu teātra iestudējums "Smalkās kaites". Šis Erika Ādamsona Kultūras kanonā iekļautais noveļu krājums iedvesmojis Latvijas Leļļu teātri radīt ļoti īpašu darbu ar dažāda mēroga reālistiskām lellēm. Trīs aktieri ar trīs mākslinieces Kristīnes Jurjānes radītām lellēm iestudējumā izspēlē trīs Erika Ādamsona noveles, kas atklāj cilvēka iekšējās jūtu un domu pasaules sarežģīto, brīžiem patoloģisko, brīžiem smieklīgo dabu un pieskaras arī mentālās veselības jautājumiem.
Novembra pirmajā sestdienā ciklu "Teātris.zip" turpinās Jaunais Rīgas teātris ar Alvja Hermaņa iestudējumu "Kurlmēmo zeme", aktrises Čulpanas Hamatovas ierosinātā teātra/kino apvienotā žanrā. Hamatova latviešu valodā rada ceļojumu 1998. gadā Valērija Todorovska filmā "Kurlo zeme", ar kuru viņa savulaik kļuva slavena. Stāsts par kurlmēmo mafiju Maskavā šodien iegūst jaunu, laikmetīgu nozīmi.
Rudens noslēgumā, 8. novembrī, Dailes teātris un režisors Toms Treinis piedāvās vēsturisko izrādi "Kur pazuda valsts" par Ulmaņa režīma pēdējo posmu pirms padomju okupācijas. Kārļa Ulmaņa lomā ir aktieris Imants Strads. Pirms izrādes – Ojāra Rubeņa saruna ar tās veidotājiem.
Lai teātra māksla būtu pieejama vēl plašākai auditorijai, LSM sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu izveidojusi cikla "Teātris.zip" īpašo izrāžu izlasi, kurā iestudējumi pieejami neierobežotu laiku. Raidījumu cikla "Teātris.zip" arhīvs pieejams "REplay.lv".
