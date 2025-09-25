Sestdien paredzēts partijas "Vienotība" kongress. Tā darba kārtībā arī partijas vadības vēlēšanas. Par to, kā klājas Cēsīs, un to, kā, viņaprāt, būtu jāvēlē "Vienotības" kongresa delegātiem, kuriem jāizrauga jauna organizācijas vadība, – saruna ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju, "Vienotības" valdes locekli Jāni Rozenbergu.

Kādā noskaņojumā mazajiem cēsniekiem sācies jaunais mācību gads? Cik skolas jūs rūgtu sirdi esat slēguši?

J. Rozenbergs: Aizvadītajā sasaukumā bija 13 dažādi domes lēmumi par skolu tīkla pārkārtošanu, bet to vidū neviens par pilnīgu slēgšanu. Krusts pāri, atslēga priekšā nav nekur – ir lemts par pakāpes mazināšanu, kad vidusskolas vietā ir pamatskola, ir pievienoti bērnudārzi skoliņām, optimizējot administratīvās izmaksas. Vienīgai mācību iestādei, kas bija uz ciet vēršanas jautājuma zīmes, Rāmuļu pamatskolai, devām divu gadu pārejas periodu. Ieklausījāmies kopienas balsī, jo gan vecāki, gan skolotāju komanda teicās parādīt savas spējas. Citā sadaļā – par skolēnu skaitu – ir kritums par 150 bērniem visā izglītības iestāžu ķēdē. Citugad bija neliels kāpums, jo novadā nāk klāt ģimenes no citām pašvaldībām, taču, perspektīvā skatoties, demogrāfijas skaitļi gāžas uz leju un izaicinājumi būs lielum lielie.

Tātad arī skaistajā Cēsu novadā mazuļi nedzimst...

Novadā pirms četriem gadiem pasaulē nāca 340 jaundzimušie gadā, pērn bija tikai 241. Domāju, nav labas atbildes, kā procesu var iespaidot pašvaldība. Daudzi runā, ka jāpavelk uz augšu piedzimšanas pabalsti, kas mūspusē ir 200 eiro. Piekrītu, jaunajam domes sastāvam tā būs prioritāra lieta, nākamgad plānojam būtisku kāpumu. Bet, vai lielāki pabalsti fundamentāli risinās demogrāfiskās krīzes situāciju – šķiet, ne. Taču noteikti jādara viss, lai dzimstība atgriežas vismaz iepriekšējā līmenī. 

Jāpagaida, kāds būs valsts piedāvājums, dzirdam, ka ģimeņu atbalstam paredzēti līdzekļi 2026. gada budžetā.

Vai par to jau nerunāja "dinamiskā" 4x4 attīstības programma?

Runāja...

Vēl par 1. septembri – daudzi jaunie novadnieki to sagaidīja labā noskaņojumā pārbūvētās skolu ēkās. Pabeigts remonts Jaunpiebalgas vidusskolā, pārbūvi veic Vecpiebalgas, Priekuļu pamatskolās, Nītaures skolā, Cēsu pilsētas vidusskolā notiek renovācija. Investīcijas izglītībā tiešām apjomīgas.

Kā klājas pirms vairākiem gadiem atklātajam Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam?

Pēc Cēsu un Priekuļu tehnikumu apvienošanas vienā mācību iestādē viņi bija nokrituši līdz 600 audzēkņiem. Tagad ir vairāk nekā tūkstotis. Kad izvirzījām šo mērķi, par to vīpsnāja, taču ir sasniegts gan skaits, gan ieguldīti līdzekļi, taču profesionāli tehniskā izglītība sastopas ar izaicinājumu, ka bērni sanāk no malu malām, no lielām, mazām skolām, no laukiem un pilsētām ar dažādām pieredzēm. Bērni no lauku skoliņas mazās klasītes ierodas kolektīvā ar 30 audzēkņiem un apmulst. Ir ļoti liels atbirums pirmajā, otrajā gadā, un jautājums Izglītības ministrijai, kur izkritušie paliek. Nav zināms, kas ar padsmitgadnieku notiek. Vai aiziet darba tirgū vai turpina mācīties, varbūt dodas dienēt vai nedara neko. Jāseko līdzi kopbildei. Iespējams, tikai trīs no trīsdesmit pavāra arodu apguvušiem dodas strādāt profesijā. Ja tā, tad jādomā, vai nav lietderīgāk sagatavot darba tirgū pieprasītākus speciālistus.

Skat, cik labs izglītības ministrs valstij zudis!

Smaga, grūta ministrija, gandrīz tur nokļuvu.

Secinām, ka "Vienotības" mērs Cēsīs atbalsta Zaļo un zemnieku savienības pūliņus panākt, lai mazās lauku skoliņas nelikvidē.

