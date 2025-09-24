"Abu pārējo Baltijas valstu iesaiste Latvijas nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" potenciālajā akciju sākotnējā publiskajā piedāvājumā (IPO) būtu spēcīgs signāls finanšu sektoram, kas veicinātu uzticību un ieguldījumus aviokompānijas attīstībā," aizvadītajā nedēļā notikušajā Rīgas Aviācijas forumā aviācijas nozares profesionāļus uzrunāja satiksmes ministrs Atis Švinka.

Ministrs savā uzrunā arī uzsvēra, ka Baltijas valstis esot būtiskas izvēles priekšā, jo mūsu reģions ir daudz vairāk atkarīgs no aviācijas savienojamības nekā citas valstis Eiropā, ņemot vērā mūsu ģeogrāfisko novietojumu un agresorvalstu tuvumu.

Uzsverot, ka aviācija ir dzinējspēks biznesam, tūrismam, investīcijām un drošībai, satiksmes ministrs arī norādīja, ka Baltijas tirgus patiesi konkurētspējīgs kļūšot tikai tad, ja visas Baltijas valstis darbošoties kopā. "Sadarbība ir galvenais faktors. Ja Latvija, Lietuva un Igaunija apvienos savu potenciālu, mēs vairs nebūsim trīs mazas valstis ar sadrumstalotiem tirgiem, bet viens integrēts reģions, kas ir pievilcīgs arī globālajām aviokompānijām un investoriem," aviācijas forumā izteicās Atis Švinka.

Kādēļ kaimiņi nesadzird

Rīgas Aviācijas forums regulāri notiek jau kopš 2016. gada. To rīko Latvijas Aviācijas asociācija, un vairāku gadu garumā forums ne tikai Baltijas, bet daudz plašākā mērogā aviācijas profesionāļu un ekspertu vidū guvis labas atsauksmes. Dalībnieku skaits ar katru gadu pieaugot, jo viņi novērtē, ka Rīgā šajos pasākumos notiekot aktuālas diskusijas par jaunākajām tendencēm aviācijas nozarē, kā arī vērtīga pieredzes un zināšanu apmaiņa. 

