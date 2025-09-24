Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) kopā ar 180 uzņēmēju un organizāciju pārstāvjiem devies uz Hamburgu un Mēklenburgas-Priekšpomerāniju, lai piedalītos līdz šim lielākajā Latvijas biznesa vizītē, vēsta 360TV Ziņas.
Šī tirdzniecības misija apvieno vairāk nekā 100 Latvijas uzņēmumus no dažādām nozarēm – no biotehnoloģijām un ilgtspējīgas enerģijas līdz finanšu tehnoloģijām, informācijas tehnoloģijām un aizsardzības industrijai.
Tās laikā paredzētas tikšanās ar augstākajām Vācijas amatpersonām, biznesa forums, nozaru diskusijas un sadarbības memorandu parakstīšana. Kā apgalvo Valainis: “Pēc veiksmīgām sarunām, iespējams, jau šīs nedēļas laikā dzirdēsim paziņojumus par jaunas militārās ražotnes izveidi tieši Latvijā.”
