Ukraina sākusi ražot savas tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes ar nosaukumu "Flamingo". Tās varētu mainīt kara gaitu, īpaši ņemot vērā, ka Pentagons ir aizliedzis Kijivai izmantot ASV piegādātās raķetes, lai sasniegtu mērķus Krievijā, vēsta 360TV Ziņas.
Ukrainas aizsardzības jaunuzņēmums "Fire Point" ziņo, ka pašlaik tiek saražota aptuveni viena "Flamingo" raķete dienā. Tomēr plāni ir ambiciozi – līdz oktobrim ražošanas jauda tiks palielināta līdz septiņām raķetēm dienā, kas gadā varētu sasniegt divarpus tūkstošus raķešu.
Raķetes spējas ir ievērojamas - tā spēj mērot 300 kilometru attālumu, nes 1150 kilogramus smagu kaujas galviņu un maksimālais pārvietošanās ātrums ir 950 kilometri stundā.
"Flamingo" sprādzienbīstamības spējas ievērojami pārsniedz līdz šim Ukrainas izmantotos tāla darbības rādiusa dronus un mazās spārnotās raķetes.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicis gandarījumu par militārās rūpniecības sasniegumiem valstī. Viņš norādījis, ka Ukraina vairs nav atkarīga no Rietumvalstu lēmumiem par ieroču izmantošanu Krievijas teritorijā.
Zelenskis paziņoja: "Mēs jau tagad izmantojam Ukrainā ražotus tālas darbības ieročus. Un, godīgi sakot, pēdējā laikā šādus jautājumus ar Amerikas Savienotajām Valstīm vairs neapspriežam."
Lai gan nav apstiprināts, ka tas ir "Flamingo" vai cita Ukrainas ieroča nopelns, Krievijā Rjazaņas apgabalā noticis spēcīgs sprādziens, kas sabojājis maģistrālo naftas vadu "Rjazaņa-Maskava". Tas ir viens no galvenajiem naftas produktu piegādes avotiem Krievijas galvaspilsētai.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu