Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2025. gada 2. ceturksnī vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1 808 eiro. Tas ir par 137 eiro jeb 8,2% vairāk nekā pirms gada. Stundas samaksa pieauga līdz 12,69 eiro (+11,2%).
Neto alga jeb ienākumi pēc nodokļu nomaksas bija 1 342 eiro, pieaugot par 10,6%. Reālais neto algas kāpums, ņemot vērā inflāciju, sasniedza 6,6%.
Darba samaksas mediāna (tipiskais rādītājs, kas raksturo “vidējo darbinieku”) sasniedza 1 464 eiro pirms nodokļiem un 1 111 eiro pēc nodokļu nomaksas.
Kur algas kāpušas visstraujāk
Gada laikā vislielākais algu pieaugums bijis:
- citu pakalpojumu nozarē (+18,2%),
- izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (+11,5%),
- nekustamo īpašumu jomā (+10,7%),
- administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībās (+10,2%).
Vislabāk atalgoti joprojām ir finanšu un apdrošināšanas darbinieki (3 052 eiro) un informācijas un komunikācijas nozarē strādājošie (2 804 eiro). Savukārt viszemākā alga saglabājas izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 1 219 eiro.
Reģionālās atšķirības
Augstākais vidējais atalgojums ir Rīgā un Rīgas reģionā – 1 980 eiro.
Zemākais – Latgalē – 1 317 eiro, kur algas atpaliek par 33,5%.
Kopējās tendences
Darba samaksas fonds gada laikā pieaudzis par 6,1% jeb 227,8 miljoniem eiro, taču pilnas slodzes darbinieku skaits sarucis par 1,8% jeb 13,4 tūkstošiem.
