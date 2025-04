Galvenā problēma, kas saistīta ar mākslīgo intelektu, ir tā, ka tam nav nekāda atskaites punkta par to, kas ir patiess vai aplams. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir manipulatori, demagogi, pasaulē, kur mums līdzās ir agresora valsts, kas mūs apdraud, tāpēc manipulāciju nolūkā aplamos vēstījumus, ilustrācijas, kā arī video var ģenerēt uz nebēdu. Mums katram galvā ir spēja nošķirt patiesību no meliem, bet mākslīgā intelekta rīkiem tā iztrūkst.

Mūsu domāšana ir orientēta cēloņu un seku virzienā, bet mākslīgais intelekts nav prasmīgs šī virziena skaidrotājs. Tāpēc medicīnā diagnozes noteikšanai mākslīgais intelekts ir ļoti jaudīgs instruments, bet tas ir mazāk spēcīgs ārstēšanā, kur kritiska ir cēloņseku spriešana. Kopumā ir bīstami deleģēt savas kognitīvās spējas kaut kādiem ārējiem rīkiem. Cilvēka evolūcijas spēka pamats ir tas, ka mēs spējam sastatīt mūsu bioloģiskās spējas – atmiņu, vizuālo uztveri, problēmu risināšanu – ar ārējiem rīkiem, tajā skaitā mākslīgo intelektu. Mums daudz vairāk jādomā par to, kā mēs digitālos mākslīgā intelekta rīkus padarīsim mums ikvienam draudzīgākus un dzīvi līdz ar to harmoniskāku.

Izraēlas vēstures profesors Juāls Noa Harari uzskata, ka cilvēki un mašīnas varot saplūst tik pilnīgi, ka cilvēki vairs nespēšot izdzīvot, ja viņus atslēgšot no tīmekļa. Viņi būšot ar to sasaistīti jau mātes miesās.

Es to neuztveru tik traģiski. Mums ir jāpārorientē uzmanība no mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstības uz to, kā mēs varam mūsu problēmu risināšanas procesos integrēt mākslīgā intelekta rīkus iespējami draudzīgāk un mums saprotamā, drošā un ilgtspējīgā veidā.

Bet ir otra lieta, kas mani dara bažīgu, proti, tā, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas ir saistītas ar ļoti lielu resursu izmantošanu. Mēs taču zinām, ka liela problēma ir globālā sasilšana. Bet, darbinot mākslīgā intelekta infrastruktūru, tiek patērēts daudz elektroenerģijas un citi kopējie resursi, kas nāk par labu globālajai sasilšanai. Tas, ka mākslīgo intelektu izmanto arī nenopietnos nolūkos, vienkārši lai pamuļķotos, tam ir šī nelabvēlīgā cena, domājot par elektroenerģijas patēriņu. Pasaule uzkarst, jo mākslīgā intelekta rīki ir ļoti resursu ietilpīgi, tā ir milzīga problēma, par kuru runā daudz mazāk nekā par to, ka mēs varam uzdot vienu jautājumu "ChatGPT" un "ar vienu svilpienu" iegūt atbildi.

Arī zinātnē patlaban ir tendence arvien vairāk eksperimentālu pētījumu aizstāt ar mākslīgā intelekta simulācijām.

Iedomāsimies lielu datu kopu, kur var nosimulēt kaut kādu cilvēku darbību ilgtermiņā. Piemēram, parādīt, kā attīstās noteikta slimība ilgtermiņā, un tas ir pat vērtīgi. Bet problēma ir tā, ka nav neviena rīka, kas varētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc notiek tas vai cits process. Lai uz to atbildētu, ir jāveic vecais labais eksperiments, kā to darīja Ņūtons un citi zinātnieki pirms un pēc viņa un joprojām. Svarīgi saprast, ka mākslīgais intelekts nav brīnumatslēga; tas ir jaudīgs rīku kopums, bez kura nākotnes pasaule nevarēs izdzīvot. Padomājam kaut vai par medicīnu un aizvien pieaugošo vecāka gadagājuma cilvēku skaitu sabiedrībā – šeit mākslīgā intelekta rīki būs nozīmīga daļa no medicīnas infrastruktūras. Taču skaidrs, ka mākslīgā intelekta spēks būs tajā, cik lielā mērā mēs to spēsim integrēt mūsu dabiskajos, bioloģiskajos uztveres un kognitīvajos procesos. Man šķiet, ka nekritiska raudzīšanās uz mākslīgo intelektu izskatās pēc tādas kā brīnumatslēgas meklēšanas. Bet tādas nav ne tehnoloģijā, ne politikā, ne dzīvē kopumā. Ja kāds sola kādu vienu risinājumu vai stāsta par vienu cēloni visām problēmām, tad vajadzētu saprast, ka nav vērts šo solītāju ņemt nopietni.

***

Einšteina efekts

Psiholoģijā ar to tiek raksturota cilvēku uzticēšanās zinātnei un zinātnieku teiktajam. Taču, kā saka Jurģis Šķilters: "Neviens nevar būt eksperts visās jomās. Tāpēc intelektuāļu atbildība ir ļoti kritiski izvērtēt to, par ko izteikties, un nerunāt par to, ko nepietiekami pārzina vai kas ir ārpus kompetences. Cilvēki ieklausās sabiedrībā zināmu un cienītu cilvēku viedokļos, bet problēma ir tā, ka šie viedokļi var būt aplami un pat bezjēdzīgi. Tāpēc mūsdienu pasaulē mums, zinātniekiem, ir ļoti jāizvērtē, ko mēs apgalvojam."

