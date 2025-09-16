Dziedošais aktieris un dzejnieks Varis Vētra 70 gadu vecumā gatavojas vēlreiz iejusties tēva lomā. Viņš kopā ar sievu Sanitu gaida otro kopīgo bērniņu, vēsta žurnāls “Kas Jauns”.
Sarunā ar izdevumu mākslinieks atklāja, ka šo laiku abi vēlas pavadīt mierīgi un bez liekas uzmanības: “Mums ir ļoti cienījamas un draudzīgas attiecības. Mums ir draudzība, mīlestība un godāšana vienam pret otru. Mums patiešām ir patīkama dzīve – es ilgojos pēc sievas un viņa pēc manis,” uzsver Vētra.
Tikmēr aculiecinieki norāda, ka gaidības kļuvušas jau pavisam redzamas – Sanita manīta gan veikalā, gan savā darba vietā pirmskolas iestādē, kur viņa strādā par personāldaļas vadītāju.
Varis un Sanita oficiāli salaulājās pirms desmit gadiem, bet kopā ir jau piecpadsmit. Sanita ir par divdesmit gadiem jaunāka par Vari. Šī būs aktiera trešā laulība, bet Sanitas otrā. No iepriekšējām attiecībām Vētram ir četri bērni – Kristaps, Māra, Sabīne un Niklāvs, bet abu pirmais kopīgais dēls Matīss Ūve nāca pasaulē 2019. gadā.
Par savām attiecībām pāris iepriekš runāja arī televīzijas raidījumā “Divi vienā”, kur Sanita atzina, ka ilgi sapņojusi par bērnu, un, kad sapnis piepildījās, abu dzīve mainījās.
