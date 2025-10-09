Šāgada pavasara salnas dārzeņu audzētājus ietekmēja mazāk nekā augļkopības nozari. Daudz lielāku skādi radīja pārliekais mitrums un ilgstošas lietavas. 

Pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) provizoriskiem datiem, šogad saistītajam atbalstam tika pieteikta par 250 ha jeb 7% lielāka platība nekā pērn, bet sadalījums pa kultūraugiem būtiski atšķiras. No kopējās atbalstam pieteiktās platības – 3801 ha – uz jūlija sākumu 323 ha tika pieteikti kā no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem cietušie dārzeņu lauki. Visticamāk, līdz oktobra beigām šī platība palielināsies.

Sāpju bērns – ķirbji

Visvairāk – par 301 ha jeb 41% – palielinājās dārza ķirbju (tostarp arī kabaču) platības. Interesanti, ka šis platību pieaugums ir vērojams lielākoties labības audzētāju saimniecībās, un dārzeņu nozares pārstāvjiem ir pamatotas bažas par to, ka graudkopji pievēršas ķirbjiem liela saistītā atbalsta dēļ. Pērn saistītais atbalsts dārzeņiem bija tuvu 600 eiro/ha, un nav brīnums, ka tas vilina lielo zemes platību īpašniekus. Izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ šogad būs grūtāk izķert negodīgos maksājumu tīkotājus, tāpēc ir iespējams, ka faktiski izmaksājamā saistītā atbalsta summa šogad būs ievērojami mazāka.

 

