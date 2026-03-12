Deviņus gadus vecajai meitai pienākas no tēva mantots dzīvoklis. Notārs mūs sūta uz bāriņtiesu. Kāpēc tā? Jautā Linda Valmierā.

Situācijās, kad manto nepilngadīgais, ir īpaša kārtība. Likumdevējs ir paredzējis, ka bērns var būt mantinieks, bet līdz pilngadībai nevar pats to pieņemt, patstāvīgi rīkoties, kā arī bērns nedrīkst ciest zaudējumus, ja mantojums tiek pieņemts.

Kāda ir kārtība

Vispirms bērna vecāks vai aizbildnis vēršas pie notāra, lai sāktu mantojuma lietu. Tālāk notārs veic jautājumā minēto, proti, nosūta informāciju par atklāto mantojumu bāriņtiesai, kurai jāvērtē, vai mantojuma pieņemšana ir bērna interesēs. 

