Preču piegādātāji, kuri nav pakļāvušies "Maxima" iepirkuma cenu samazināšanas spiedienam, tikuši brīdināti, ka viņu produkti tiks izņemti no sortimenta, netiks realizētas jau saskaņotās akcijas un turpmāk vairs pasūtīta viņu prece, konstatējusi Konkurences padome.

Turklāt pircējiem no tā neesot bijis labuma, jo veikalu tīkls zemākas cenas esot izmantojis lielāka piecenojuma veidošanai un peļņas gūšanai.

"Latvijas Avīze" jau ziņoja, ka Konkurences padome (KP) par konstatētajiem Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumiem piemērojusi mazumtirgotājam SIA "Maxima Latvija" naudas sodu 1,873 miljonu eiro apmērā un uzlikusi vairākus tiesiskos pienākumus. Savukārt uzņēmums šim lēmumam nepiekrīt un plāno to apstrīdēt.

""Maxima Latvija" sistemātiski un ilgi ir izmantojusi savu tirgus varu, vienpusēji nosakot preču iepirkuma cenas vairākiem lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem. Izdarītā spiediena rezultātā uzņēmums ir panācis sev labāku iepirkuma cenu, tam bija iespēja veidot lielāku piecenojumu un gūt lielāku peļņu," ceturtdien preses konferencē teica KP priekšsēdētāja Ieva Šmite, uzsverot, ka patērētāji no tā nav guvuši nekādu labumu. Tie piegādātāji, kuri nepakļāvās spiedienam, tikuši brīdināti, ka viņu produkti tiks izņemti no sortimenta, netiks realizētas jau saskaņotās akcijas un turpmāk vairs pasūtīta viņu prece. KP neizpauž tos piegādātājus, uz kuriem izdarīts spiediens, viņu interesēs saglabājot anonimitāti. "Nav noslēpums, ka tirgū pastāv ļoti liels baiļu faktors, jo visiem ir būtiski atrasties lielajos mazumtirdzniecības tīklos," secina I. Šmite.

Vētī arī citus

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē