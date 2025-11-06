Valdība otrdien apstiprināja grozījumus noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu, nosakot 4. maiju kā termiņu pilnīgai pārejai uz e-nosūtījumiem, kā arī pakāpeniski sākot principa "viens nosūtījums – viens pieraksts" ieviešanu.
Kā informēja Veselības ministrija (VM), Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC) 20. novembrī paplašinās un uzlabos e-nosūtījuma funkcionalitāti e-veselības portālā, lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku nosūtījumu izrakstīšanu. Pilnīgai pārejai uz uzlaboto sistēmu noteikts pārejas periods līdz nākamā gada 4. maijam, kad visām ārstniecības iestādēm, kas apstrādā pacientu datus lokālajās informācijas sistēmās, jānodrošina to integrācija ar e-veselību.
Ja ārstniecības iestāde nevarēs uzreiz piedāvāt vizītes laiku, tā reģistrēs rezervāciju un, parādoties brīvam laikam, sazināsies ar pacientu. Katram nosūtījumam būs derīguma termiņš – parasti 90 dienas, kuru varēs pagarināt, ja pieraksts vai rezervācija tiks atcelta. Nākamā gada rudenī plānots sākt vienotā e-pieraksta sistēmas ieviešanu, kas centralizēti sasaistīs ārstniecības iestāžu rindas un sniegs pacientiem iespēju redzēt faktisko gaidīšanas laiku. Izņēmuma kārtā pagaidām saglabāsies līdzšinējā pieteikšanās kārtība onkoloģijas "zaļā" un "dzeltenā" koridora pacientiem.
Ārstniecības iestādēm sadarbībā ar LDVC būs jāorganizē ārstu un reģistratoru apmācības par jauno nosūtījumu apstrādes kārtību, lai pāreja notiktu vienmērīgi.
Patlaban vidēji dienā elektroniski tiek izrakstīti ap 10 000 nosūtījumu, bet mēnesī to skaits sasniedz ap 300 000. Jauno nosūtījuma moduli no 20. novembra varēs aplūkot arī iedzīvotāji, pieslēdzoties e-veselībai.
Iepriekš izrakstītie nosūtījumi, arī papīra formā, saglabās derīgumu. Savukārt pēc pārejas perioda beigām papīra nosūtījumi būs jādigitalizē, tādēļ LDVC aicina jau tagad izvēlēties elektronisku formu, lai nākotnē nenoslogotu personālu un IT sistēmu ar digitalizācijas darbiem.
Elektroniski izrakstītie nosūtījumi automātiski tiks pārnesti uz jauno formātu. No 2026. gada 5. maija papīra nosūtījumi būs pieļaujami tikai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumu gadījumā.
Taču Veselības aprūpes darba devēju asociācija (VADDA) iebildusi projekta tālākai virzībai, jo tai joprojām nav skaidrs, kā ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar valsti, tiks kompensētas digitalizācijas izmaksas.
Iebildumus izteikusi arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA). Lai gan ministrija uzsver, ka papīra nosūtījumi būs pieļaujami informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumu gadījumā, LĢĀA pauž viedokli, ka nevar piekrist papīra nosūtījumu mākslīgai ierobežošanai "par katru cenu", ja elektroniskā nosūtījuma izrakstīšana konkrētā brīdī nebūtu iespējama pietiekami ērti un ātri.
LĢĀA uzsvēra, ka tikai tad, kad e-nosūtījuma sistēma būs pilnveidota un labi funkcionējoša, nebūs pamata bažām par pārmērīgi plašu papīra formāta izmantošanu. Tāpēc asociācija atkārtoti aicināja precizēt gadījumus, kad pieļaujama nosūtījumu izsniegšana papīra formā, – sistēmas tehnisku ierobežojumu vai nepilnību gadījumā, veselības informācijas sistēmas traucējumu laikā, mājas vizīšu laikā, kā arī citu neatkarīgu tehnisku apstākļu dēļ, neatkarīgi no pakalpojuma steidzamības pakāpes.
Asociācija neiebilda noteiktajam e-nosūtījuma spēkā stāšanās laikam un pārejas periodam, taču aicināja VM nodrošināt uzraudzību, lai ģimenes ārstu sniegtie iebildumi un priekšlikumi tiktu reāli ņemti vērā. LĢĀA uzsver, ka vairāku mēnešu laikā nav saņēmusi atbildes no LDVC par e-nosūtījuma funkcionalitātes uzlabojumiem, un aicināja Ministru kabinetu protokollēmumā paredzēt, ka pirms pārejas perioda beigām jāsaņem LĢĀA saskaņojums par e-nosūtījuma atbilstību ģimenes ārstu ikdienas darba vajadzībām.
LĢĀA arī norādīja uz nevienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz digitalizācijas izmaksu segšanu, uzsverot, ka ģimenes ārsti šobrīd sedz pieaugošās pacientu datu apstrādes sistēmu izmaksas paši, kamēr citiem pakalpojumu sniedzējiem VM šīs izmaksas iekļāvusi tarifos. Asociācija atkārtoti aicināja rast risinājumu digitalizācijas izmaksu kompensēšanai ģimenes ārstu praksēm.
Saskaņā ar valdībā apstiprināto Digitālās veselības stratēģiju līdz 2029. gadam paredzēta plaša pacientu datu digitalizācija un vienotā pieraksta ieviešana. Pieeja "viens nosūtījums – viens pieraksts" nozīmēs, ka pacients uz konkrētu pakalpojumu varēs pieteikties tikai vienā ārstniecības iestādē, tā novēršot dubultus pierakstus. Veselības ministrija izmaiņu nepieciešamību pamato arī ar to, ka pašlaik neapmeklēto vizīšu īpatsvars sasniedz 15–20%, būtiski ietekmējot pakalpojumu pieejamību un ārstniecības iestāžu noslodzi. Vienotā pieraksta ieviešanu plānots sākt nākamā gada rudenī.
