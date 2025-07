Nez kāpēc tagad sākas skaidrošanās un gandrīz vai grēkāža meklēšana. Sak, laimes lācis bija, bet laimīgs izskatījās tikai sārtvaidzis ministrs Valainis, jo dabūja pavizināties smalkā limuzīnā. Vēl dažiem tīnīšiem un ministru dēlēniem bija laime tapt pieskārties elka augumam. Kāds prezidents Rinkēvičs, ne mūsējais, bet tas, vecais, kuram vienmēr vajag iedzert, protams iedzēra un tā ēnoja SPĪDU, kas īstajā īstajā vārdā ir Darens Džeisons Votkinss jaunākais ar skatuves vārdu “IShowSpeed”, jeb vienkārši SPEED, kā viņš raksta uz sava krekliņa.

Tomēr, ja bez jokiem, tad vienam no relatīvi lielā ASV ietekmeļu pulka bija laime viesoties mūsu zemītē. Viņš gan nokavēja par nedēļu, jo tieši Dziesmu un Deju svētku laikā pie Brīvības pieminekļa notika viens no dzīvespriecīgākajiem dančiem šovasar, kāds tūkstotis tautas tērpos ģērbtu bērnu ņemtu SPĪDU savā pulciņā un visi lektu kopā “Cūkas driķos” vai “Pankūkas”. Savukārt Darens tad aizbrauktu uz Igauniju un Lietuvu jau šos dancīšus mācētu mūsu kaimiņiem par lielu pārsteigumu.

Tomēr tā nenotika – lietuvieši kopā ar SPĪDU dejoja mūsu Pankūkas, ko paši sauc par “Grantsveras” un igauņi septiņās sekundēs iemācīja Cūkas driķos, ko paši sauc par “Kaera Jaan”. Ko mēs? A neko. Viens jefiņš apsējis sieviešu jostu un galvā uzlicis hokeja fanu lāčausainīti centās SPĪDU iesaistīt kaut kādā aizdomīgā gurnu dejā uz sarkanīga paklāja gabala. Te nu amerikāņu jutūberis nerādīja ar pirkstu pie deniņiem, bet parādīja savu augsto kvalifikāciju. Ar nicīgu skatu nomērījis neveiksmīgo horeogrāfu, parādīja sākumā vēdera apakšdaļu, tad pagrieza muguru un ar slaidu tīģera lēcienu strauji devās prom. Pirms tam neveiksminieka virzienā izmestā replika noteikti nebija glaimojoša.

Jauni kultūras vaibsti un virzieni parādās ik pa brīdim. Pirms gadsimta tāds bija džezs, kas tāpat kā hiphops nāk no afroamerikāņu kultūras. Protams, tāpat kā toreiz arī tagad ir cilvēki, kuri to necieš un ir tādi, kam tas ir tuvs un mīļš. Kas no tā?

Ja mēs patiešām gribam veicināt ienākošo tūrismu un, ja LIAA ir kāds, kas patiešām izprot mūsdienu tirgzinības principus vai vismaz apguvis un prot lietot e-tirgvedību arī praktiski, tad laiks pašiem kļūt par ietekmeļiem galvenajās sociālajās platformās. Pagaidām nezinu nevienu no latviešu kultūras produktu radītājiem, kas būtu miljoniem skatītāju nemaz nerunājot par sekotājiem. Mums ir “Straume”, kuras izveidotāji spēja pacelties ar savu talantu un prasmi pārvaldīt talanta radīto produktu, bet tas ir jau radītas, ko var reproducēt. Tur pretī sociālajās platformā katru dienu jābūt jaunam saturam, kas ir ļoti smags darbs.

Sekmes visiem jaunajiem mūsu darboņiem, kas mēģina izrauties no tā vienveidības purva, labi piemēri ir. Arī mūsu tautas deja ir lieliska un te pat visas Baltijas valstis var darboties kopā. Lai jaunieši no visas pasaules brauc pie mums mācīties dejot un varbūt piedalās arī mūsu deju svētkos. SPEEDS nav ne populārākais, ne veiksmīgākais šīs biznesa nišas darbonis, ASV ir milzīga konkurence un viņš laužas cauri tieši ar savu ātrumu, viņa programmās viss notiek sekundēs. Vēlēsim puisim veiksmi un cerams, pēc pieciem gadiem viņš varbūt atkal uzkritīs kā sniegs uz galvas pašā jūlija karstumā.