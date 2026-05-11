Aizvadīti piecdesmit gadi uz mūsu Baltā nama skatuves un trīsdesmit trīs Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskā vadītāja amatā. Tādu skaistu notikumu šajā sezonā svin skatuves mākslinieks Aivars Leimanis.
Savā baletdejotāja karjerā nodejojis vadošās lomas skaistākajos klasiskajos baletos. Kopā ar baletu pārstāvējis Latviju vairāk nekā 40 valstīs, tostarp ASV, Francijā, Ķīnā, Argentīnā, Lielbritānijā, Itālijā, Vācijā, Somijā un citur. Kā viessolists dejojis Maskavas Lielā teātra baleta un Filipīnu baleta izrādēs.
Kā horeogrāfs iestudējis daudzus baletus: “Esmeralda”, “Antonija#Silmači”, “Bajadēra”, “Riekstkodis”, “Karlsons lido…”, ”Kopēlija” un citus.
Būdams Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskā vadītāja amatā, kopā ar saviem dejotājiem nes Latvijas vārdu pasaulē. Nupat aprīļa sākumā Latvijas Nacionālais balets Budapeštā Mupa festivāla teātrī viesojās ar Marko Gekes laikmetīgo baletu “Ņižinskis”, tā paša mēneša beigās ar Aivara Leimaņa baletu “Esmeralda” – Lietuvas Nacionālajā operas un baleta teātrī Viļņā, savukārt 5. maijā šis iestudējums tika izrādīts Tallinā.
Vēl šovasar priekšā īpašs notikums. Ar Ādolfa Adāna baletu “Žizele” – visām dekorācijām un tērpiem Latvijas Nacionālais balets dosies ceļā uz Granadas starptautisko mūzikas un mākslas festivālu, kurā uzstāsies 19. jūnijā. Bet augustā atkal dosies apmaiņas viesizrādēs uz Vanemuines teātri Tartu ar Edvarda Kluga baletu “Carmina Burana”.
Vēl pirms tam Aivara Leimaņa baletu “Antonija# Silmači” varēs redzēt Rīgā tradicionālajā Operas un baleta festivālā jūnija sākumā. “Par šo baletu biju ļoti gandarīts,” saka tā autors, “likās, izdevās izstāstīt to skroderdienu stāstu. Domāju, pēc “Antonijas# Silmači” vairs neko nestudēšu, gana. Bet tad saņēmos “Esmeraldai”. Lielā mērā, arī pateicoties manai meitai Elzai Leimanei.”
Baletu Aivars Leimanis raksturo kā skaistāko mākslu, kurā apvienojas mūzika, teātris, horeogrāfija, tēlotājmāksla, scenogrāfija, mode, arī videomāksla.
Nebūs pārspīlēts, apgalvojot, ka jums savā laukā izdevies sasniegt to, kas daudziem nav bijis pa spēkam. Kam pateicoties?
Varbūt daudz esmu mācījies no citiem, daudz esmu vērojis, skatījies, bijusi iespēja redzēt, kā citur pasaulē strādā. Daudz man devis Aleksandrs Lembergs, mans pirmais baleta vadītājs, pirmais horeogrāfs. Un vēl, protams, paldies vecākiem.