Mist 0.1 °C
T. 01.04
Dagne, Dagnis
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

5 biežākās kļūdas, izvēloties linoleju dažādām telpām

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 01. aprīlis, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
Foto: Publicitātes

Linolejs joprojām ir viens no populārākajiem grīdas segumiem mājokļos - tas ir praktisks, pieejams dažādos dizainos un viegli kopjams. Tāpēc šo materiālu bieži izvēlas gan dzīvokļos, gan privātmājās.

Reklāma

Taču praksē izvēle bieži notiek pārāk vienkārši - pēc izskata vai cenas. Rezultātā grīdas segums ātri nodilst, kļūst slidens vai zaudē savu virsmu un kvalitāti. Bieži problēmas rodas nevis paša materiāla dēļ, bet gan nepareizas ieklāšanas vai kopšanas dēļ.

Šajā rakstā apskatīsim 5 biežākās kļūdas un to, kā izvēlēties linoleju tā, lai tas kalpotu ilgāk un būtu piemērots dažādām telpām.

Izvēlēties linoleju tikai pēc dizaina, nevis pēc telpas funkcijas

Viena no biežākajām kļūdām - izvēlēties linoleju tikai pēc tā, kā tas izskatās. Skaists dizains veikalā var šķist ideāls, taču ikdienā svarīgāka ir telpas funkcija un slodze.

Dažādām telpām ir atšķirīgas prasības, tāpēc arī grīdas segums nevar būt vienāds visur.

Ko tas nozīmē praksē:

●       Koridors - intensīva slodze, smiltis, mitrums no apaviem → vajadzīgs izturīgs, viegli kopjams segums

●       Virtuve - bieža tīrīšana un mitrums → svarīga mitrumizturība un praktiska virsma

●       Vannas istaba - paaugstināts mitrums → nepieciešama neslīdoša un ūdens izturīga virsma

●       Guļamistaba - mazāka slodze → var izvēlēties komfortablāku un mīkstāku risinājumu

Praktisks piemērs
Cilvēks izvēlas gaišu linoleju ar gludu virsmu koridoram, jo tas izskatās moderni. Pēc pāris mēnešiem realitāte ir cita:

●       redzamas netīrumu strīpas

●       parādās skrāpējumi

●       segums ātri zaudē savu sākotnējo izskatu

Tāpēc pirms izvēles vienmēr jāuzdod sev viens jautājums - kā šī telpa tiks izmantota ikdienā?

Ja vēlaties apskatīt dažādus risinājumus, noderīga var būt grīdas segumu kategorija, kur var salīdzināt dažādus materiālus un izvēlēties piemērotāko variantu konkrētai telpai.

Ignorēt nodilumizturības klasi un biezumu

Izvēloties linoleju, daudzi pievērš uzmanību tikai cenai vai izskatam, taču ne mazāk svarīgi ir tehniskie rādītāji, īpaši nodilumizturības klase un biezums. Tie nosaka, cik ilgi grīdas segums kalpos un kā tas izskatīsies pēc intensīvākas lietošanas.

Kas ir nodilumizturības klase?
Tā norāda, cik lielai slodzei konkrētais linolejs ir piemērots – vai tas paredzēts dzīvojamām telpām vai vietām ar intensīvu kustību.

Svarīgi saprast:

●       jo lielāka slodze telpā, jo izturīgāks materiāls nepieciešams

●       biezums ietekmē seguma izturību un komfortu

●       kvalitatīvs linoleja slānis labāk aizsargā pret nodilumu un bojājumiem

●       ne visi linoleji ir vienādi – atšķiras gan sastāvs (piemēram, PVC), gan kalpošanas ilgums

Praktisks piemērs
Ģimene ar bērniem un mājdzīvniekiem izvēlas lētāko variantu, jo sākumā tas izskatās pietiekami kvalitatīvs. Taču pēc gada:

Reklāma
Reklāma

●       linolejs vietām ir nodilis

●       redzami iespiedumi no mēbelēm

●       grīdas segums zaudē savu sākotnējo izskatu

Rezultātā nākas meklēt jaunu risinājumu daudz ātrāk, nekā plānots.

Tāpēc, izvēloties linoleju, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai dizainam, bet arī tam, vai tas ir piemērots konkrētajām telpām un to slodzei. Pareizi izvēlēts segums kalpos ilgāk un palīdzēs izvairīties no liekiem izdevumiem.

Nepievērst uzmanību mitrumizturībai un pret-slīdes īpašībām

Viena no biežākajām kļūdām - neņemt vērā, vai grīdas segums būs sausā vai mitrā vidē.

Sausās telpās, piemēram, guļamistabā vai viesistabā, prasības ir vienkāršākas. Taču virtuvē, vannas istabā vai gaitenī grīda regulāri saskaras ar mitrumu, temperatūras svārstībām un intensīvāku lietošanu.

Kāda ir atšķirība:

●       Drošība un pret-slīde: Virtuvē un vannas istabā uz grīdas bieži nonāk ūdens vai tauku pilieni. Gluds linolejs šādos apstākļos kļūst slidens kā ledus. Ir svarīgi izvēlēties segumu ar reljefu virsmu vai speciālu pret-slīdes pārklājumu (meklējiet marķējumu R10 vai augstāku).

●       Mitruma ietekme uz pamatni: Ja izvēlētais materiāls nav paredzēts tiešai saskarei ar lielu mitruma daudzumu, ūdens caur šuvēm var nokļūt zem seguma. Tas var izraisīt pelējuma veidošanos vai pat pamatnes deformāciju, ko vēlāk ir ļoti dārgi un sarežģīti labot.

●       Aizsargslānis un blīvums: Mitrām telpām paredzētajiem materiāliem ir blīvāks virsējais slānis, kas pasargā zīmējumu no izbalēšanas un ķīmisko tīrīšanas līdzekļu ietekmes.
Īsumā, ja telpā ir ūdens, mitrums vai bieža tīrīšana, segumam jābūt tam piemērotam.
Sadaļālinolejs dažādām telpām pieejami varianti ar dažādām īpašībām - gan sausām, gan mitrām telpām.

Nepareiza pamatnes sagatavošana un ieklāšana

Pat kvalitatīvs linolejs var ātri zaudēt savu izskatu un izturību, ja pamatne nav sagatavota pareizi. Šī ir viena no visbiežāk ignorētajām lietām, kas tieši ietekmē grīdas seguma kalpošanas laiku.

Pirms ieklāšanas grīdai jābūt līdzenai, sausai un tīrai. Ja virsma ir nelīdzena vai zem seguma paliek mitrums, ar laiku tas noteikti parādīsies arī vizuāli.

Biežākās problēmas rodas, ja:

●       grīda nav pietiekami izlīdzināta

●       izmantota nepiemērota līme

●       malas nav pareizi nostiprinātas

Praktisks piemērs
Sākumā pēc ieklāšanas viss izskatās kārtībā. Taču pēc pāris mēnešiem parādās:

●       burbuļi zem seguma

●       viļņi staigāšanas vietās

●       neliela čīkstoņa, pārvietojoties pa grīdu

Tas nozīmē, ka pamatne nav bijusi sagatavota pareizi vai ieklāšana veikta pavirši.

Lai no tā izvairītos, svarīgi pievērst uzmanību ne tikai pašam materiālam, bet arī sagatavošanas darbiem. Apakšklāji grīdām ir labs risinājums, ko izmantot jo tas  palīdz izlīdzināt nelielas virsmas nepilnības un uzlabo kopējo rezultātu.

Aizmirst par kopšanu un ražotāja ieteikumiem

Linolejs ir viegli kopjams grīdas segums, taču tas nenozīmē, ka to var tīrīt ar jebkuriem līdzekļiem. Tieši kopšana bieži nosaka, cik ilgi šis grīdas segums saglabās savu izskatu un kvalitāti.

Biežākā kļūda – izmantot pārāk agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai nepiemērotas metodes. Linoleja virsmai ir aizsargslānis, kas pasargā materiālu no nodiluma, taču to var viegli sabojāt.

Regulāri tīrot ar spēcīgu līdzekli, virsma kļūst matēta, parādās plankumi un grīdas segums zaudē savu izskatu.

Lai to novērstu, pietiek ar vienkāršu pieeju:

●       izmantot saudzīgus tīrīšanas līdzekļus

●       regulāri noņemt netīrumus

●       ievērot ražotāja ieteikumus

Pareiza kopšana palīdz saglabāt materiāla kvalitāti un pagarina tā kalpošanas laiku. 

Izvēloties linoleju, svarīgi ņemt vērā telpas funkciju, slodzi, mitrumu un pareizu ieklāšanu, ne tikai dizainu. Izvairoties no šīm kļūdām, grīdas segums kalpos ilgāk un palīdzēs izvairīties no liekiem izdevumiem.

Ja rodas šaubas, labāk konsultēties ar veikala speciālistiem, lai ietaupītu laiku, naudu un nervus. 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Apmaksāts saturs
Reklāma
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma