5 biežākās kļūdas, izvēloties linoleju dažādām telpām

Linolejs joprojām ir viens no populārākajiem grīdas segumiem mājokļos - tas ir praktisks, pieejams dažādos dizainos un viegli kopjams. Tāpēc šo materiālu bieži izvēlas gan dzīvokļos, gan privātmājās.
Taču praksē izvēle bieži notiek pārāk vienkārši - pēc izskata vai cenas. Rezultātā grīdas segums ātri nodilst, kļūst slidens vai zaudē savu virsmu un kvalitāti. Bieži problēmas rodas nevis paša materiāla dēļ, bet gan nepareizas ieklāšanas vai kopšanas dēļ.
Šajā rakstā apskatīsim 5 biežākās kļūdas un to, kā izvēlēties linoleju tā, lai tas kalpotu ilgāk un būtu piemērots dažādām telpām.
Izvēlēties linoleju tikai pēc dizaina, nevis pēc telpas funkcijas
Viena no biežākajām kļūdām - izvēlēties linoleju tikai pēc tā, kā tas izskatās. Skaists dizains veikalā var šķist ideāls, taču ikdienā svarīgāka ir telpas funkcija un slodze.
Dažādām telpām ir atšķirīgas prasības, tāpēc arī grīdas segums nevar būt vienāds visur.
Ko tas nozīmē praksē:
● Koridors - intensīva slodze, smiltis, mitrums no apaviem → vajadzīgs izturīgs, viegli kopjams segums
● Virtuve - bieža tīrīšana un mitrums → svarīga mitrumizturība un praktiska virsma
● Vannas istaba - paaugstināts mitrums → nepieciešama neslīdoša un ūdens izturīga virsma
● Guļamistaba - mazāka slodze → var izvēlēties komfortablāku un mīkstāku risinājumu
Praktisks piemērs
Cilvēks izvēlas gaišu linoleju ar gludu virsmu koridoram, jo tas izskatās moderni. Pēc pāris mēnešiem realitāte ir cita:
● redzamas netīrumu strīpas
● parādās skrāpējumi
● segums ātri zaudē savu sākotnējo izskatu
Tāpēc pirms izvēles vienmēr jāuzdod sev viens jautājums - kā šī telpa tiks izmantota ikdienā?
Tāpēc pirms izvēles vienmēr jāuzdod sev viens jautājums - kā šī telpa tiks izmantota ikdienā?
Ignorēt nodilumizturības klasi un biezumu
Izvēloties linoleju, daudzi pievērš uzmanību tikai cenai vai izskatam, taču ne mazāk svarīgi ir tehniskie rādītāji, īpaši nodilumizturības klase un biezums. Tie nosaka, cik ilgi grīdas segums kalpos un kā tas izskatīsies pēc intensīvākas lietošanas.
Kas ir nodilumizturības klase?
Tā norāda, cik lielai slodzei konkrētais linolejs ir piemērots – vai tas paredzēts dzīvojamām telpām vai vietām ar intensīvu kustību.
Svarīgi saprast:
● jo lielāka slodze telpā, jo izturīgāks materiāls nepieciešams
● biezums ietekmē seguma izturību un komfortu
● kvalitatīvs linoleja slānis labāk aizsargā pret nodilumu un bojājumiem
● ne visi linoleji ir vienādi – atšķiras gan sastāvs (piemēram, PVC), gan kalpošanas ilgums
Praktisks piemērs
Ģimene ar bērniem un mājdzīvniekiem izvēlas lētāko variantu, jo sākumā tas izskatās pietiekami kvalitatīvs. Taču pēc gada: