Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņems atlikušo Doneckas apgabala daļu, atsaucoties uz avotiem, vēsta britu laikraksts "Financial Times".
Pēc tam Krievija zaudējusi interesi par miera sarunām, apgalvo avoti. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju, teikuši avoti. Tagad diktators plāno ieņemt reģionu pilnībā un paaugstināt miera cenu, palielinot teritoriālās prasības. Kremļa saimnieks joprojām ir pārliecināts, ka Ukrainas fronte sabruks. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Tramps nav izdarījis pietiekamu spiedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kijiva ir stiprākās pozīcijās pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Rezultātā neviena no pusēm vairs "nesaskata lielu jēgu sarunu turpināšanā".
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
