ASV prezidents Donalds Tramps trešdien ieradās Pekinā, kur viņam šodien un rīt paredzētas ļoti nozīmīgas sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Pasaulē lielāko ekonomiku līderu apspriežamo jautājumu loks ir ļoti plašs – abu valstu savstarpējā tirdzniecība, tehnoloģijas, Taivāna un konflikts Tuvajos Austrumos. Trampa vizīti Ķīnā martā nācās pārcelt uz vēlāku datumu, kas tiek skaidrots ar tobrīd uzliesmojušo ASV un Izraēlas karu pret Irānu.
Ķīnas ietekme pieaugusi
Tramps ar Sji pēdējo reizi klātienē apspriedās pagājušā gada oktobrī Dienvidkorejā, kur centās noregulēt uzliesmojušo abu valstu tirdzniecības karu. Savukārt Ķīnā Tramps pēdējo reizi prezidenta amatā viesojās 2017. gadā – sava pirmā pilnvaru termiņa sākumā. Apskatnieki norāda, ka šo deviņu gadu laikā daudz kas ir mainījies. ASV prezidents tagad ieradies Ķīnā, kas ir daudz spēcīgāka un uzstājīgāka, norāda raidorganizācija BBC. Turklāt viņa sarunu partneris Sji ir nostiprinājis varu un valsts vadītāja amatu ieņem jau trešo reizi. Savukārt Trampa politiskā situācija ir sarežģījusies. Viņa reitingus ir vājinājis karš Tuvajos Austrumos, kā arī tā dēļ pieaugusī inflācija, vēsta aģentūra "Associated Press". Prezidents noteikti cer gūt ārpolitisku uzvaru, pārliecinot Ķīnu iepirkt lielāku daudzumu ASV lauksaimniecības produkcijas un lidmašīnu. Tramps pirms vizītes reportieriem pavēstīja, ka no visiem jautājumiem "visvairāk" ar Sji apspriedīs tieši tirdzniecību. Tramps arī norādīja, ka mudinās Sji "atvērt" Ķīnu brīvākai ASV uzņēmumu darbībai. Interesi par ekonomiskajiem sakariem apliecina arī fakts, ka ASV delegācijā ir daudzi nozīmīgi ASV biznesa līderi. To vidū ir gan "Apple" vadītājs Tims Kuks, gan arī "Tesla" vadītājs Īlons Masks. Prezidentu pavada arī valsts sekretārs Marko Rubio, aizsardzības ministrs Pīts Hegsets, kā arī finanšu ministrs Skots Besents.
Taivānas jautājums
Sagaidāms, ka nozīmīga vieta sarunās tiks atvēlēta Taivānai, kuru Ķīna uzskata par savu neatņemamu sastāvdaļu. Pagājušā gada decembrī Tramps apstiprināja bruņojuma pārdošanu Taivānai 11 miljardu dolāru vērtībā, kas ir visu laiku apjomīgākā šāda veida vienošanās starp ASV un Taivānu. Kopš tā brīža bruņojuma iepirkuma process nav virzījies uz priekšu, norāda ASV mediji. Tramps pirms vizītes atklāja, ka bruņojuma piegādes Taivānai tiks apspriestas sarunās ar Sji. Taivānas atbalstītāji Savienotajās Valstīs bažījas, ka abu līderu sarunās Taivāna var nonākt "ēdienkartē", vēsta "Associated Press", citējot atvaļinātā ASV kontradmirāļa Marka Montgomerija teikto.
Pekina nav slēpusi, ka Taivāna sarunās tai būs centrālais jautājums.
ASV, līdzīgi kā vairumam citu pasaules valstu, ar Taivānu oficiālu diplomātisko attiecību nav, tomēr Savienotās Valstis salai sniedz ievērojamu militāro palīdzību, kā to nosaka 1979. gadā pieņemts likums. Vašingtona līdz šim ir pieturējusies pie "stratēģiskās nenoteiktības" jeb politikas, kas skaidri nepasaka, kā tā rīkosies, ja Ķīna nolems uzbrukt Taivānai. Apskatnieki norāda, ka Ķīna samitā cer panākt tai labvēlīgāku ASV prezidenta paziņojumu par Taivānas statusu. Tas varētu būt, piemēram, aicinājums uz "mierīgu apvienošanos", nevis pašlaik esošo iestāšanos par mierīgu domstarpību atrisināšanu. Vai arī, piemēram, tieša iestāšanās pret Taivānas neatkarības pasludināšanu. Vašingtonas pašreizējā nostāja paredz, ka tā "neatbalsta" salas neatkarību. "Šīs atšķirības var šķist semantiskas, bet tās veido gaidas un ietekmē to, kā Pekina aprēķina risku," samitam veltītā komentārā pauda Vašingtonā bāzētā Brukingsa institūta pētniece Patrīcija Kima.
Darījuma iespējas
Tramps, domājams, samitā mēģinās rast Sji atbalstu centieniem pārliecināt Irānu izbeigt Hormuza jūras šauruma blokādi, kā arī vienoties par noturīgu Tuvo Austrumu konflikta izbeigšanu. ASV un Irānas sarunas pašlaik lielā mērā ir nonākušas strupceļā. Jāpiebilst, ka Pekina uztur labas attiecības ar Teherānu, ko apliecina pagājušā nedēļā notikusī Irānas ārlietu ministra Abasa Aragči viesošanās Ķīnā. Telekanāls CNN, atsaucoties uz ASV izlūkdienestu ziņoto, vēstījis, ka Ķīna plāno Irānai piegādāt jaunas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pekina oficiāli ir noliegusi, ka kara laikā būtu piegādājusi bruņojumu Irānai. Pirms došanās uz Pekinu Tramps paziņoja, ka viņam ar Ķīnas prezidentu Irānas jautājumā būs "gara saruna". Abu valstu interesēs, domājams, ir Tuvo Austrumu konflikta drīza izbeigšana un Hormuza atbloķēšana. Lai arī Ķīnai ir lielākās naftas stratēģiskās rezerves un tā ir sekmīgi attīstījusi zaļo enerģiju, augstās naftas cenas tomēr ir sadārdzinājušas Ķīnas rūpniecības preču cenas, norāda apskatnieki. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā ASV un Ķīnas attiecībās jaunu saspīlējumu radīja Trampa ieviestie tarifi, uz kuriem Pekina atbildēja, ierobežojot retzemju metālu eksportu, kā arī mazāk iepirka ASV lauksaimniecības produkciju. Pēc abu valstu līderu tikšanās oktobrī Dienvidkorejā, kā arī ASV Augstākās tiesas šā gada februārī pieņemtā lēmuma, ar kuru lielākā daļa Trampa ieviesto tarifu atzīti par nelikumīgiem, tik lieli satricinājumi ASV un Ķīnas attiecībās nav novērojami. BBC vērtē, ka vienošanos abas puses varētu noslēgt tieši jomās, kas skar modernās tehnoloģijas. ASV ir interese saglabāt piekļuvi Ķīnas retzemju metāliem, kas ir moderno tehnoloģiju pamatā, bet Ķīna vēlas, lai Savienotās Valstis atceļ tai noteiktos ierobežojumus iegādāties modernākos mikroprocesorus.
