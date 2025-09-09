Zaudējums treneru duelī un netikšana galā ar psiholoģisko spiedienu – Latvijas basketbola izlasei Eiropas čempionāts Rīgā beidzies jau astotdaļfinālā, piekāpjoties Lietuvai ar 79:88. Kāpēc nospēlējām zem sava līmeņa?
Jau pirms Eiropas čempionāta bija skaidrs, ka Latvijas izlases paveikto varēs vērtēt galvenokārt pēc vienas spēles – astotdaļfināla. No grupas vajadzēja izkļūt, un ar atpakaļejošu datumu redzam, ka A sekstets bija vājākais no četriem – labāko astoņniekā iekļuvusi tikai Turcija. Līdz ar to uzvaras pār Igauniju, Portugāli un Čehiju bija tikai prelūdija. Kam sekoja zaudējums Lietuvai, ne reizi neesot vadībā un ne brīdi arī nerodoties ticībai, ka iespējams kaimiņus noķert. Tātad atzīme mājiniekiem par čempionātu nevar būt sekmīga.
Aizsardzība. Jau pirms turnīra savainojuma dēļ izkrita Rodions Kurucs, trešajā mačā satraumējās otrs aizsardzības balsts Andrejs Gražulis. Skaidrs, ka tas atstāja lielu iespaidu uz spēli aizsardzībā. Šoreiz bija pieejams Kristaps Porziņģis, taču šķiet, ka visa turnīra gaitā tā arī netapa skaidrs, kā liepājnieku vislabāk izmantot un kā viņš var sniegt lielāko ieguldījumu. Gan mainoties pēc "pick&roll", gan nemainoties, pretinieki labi atrada situācijas, kā apdraudēt mūsu grozu. Turki trīspunktniekus sameta ar teicamu 60 procentu precizitāti, bet lietuviešu gadījumā galīgi nevar teikt, ka sāncenšiem vienkārši bija lielā diena (6/18). Aizsargiem nav tādu fizisku dotumu, lai noturētu pretiniekus.
Taktiskie lēmumi. Luka Banki sākumsastāvā sūtīja trīs aizsargus, garākajam no viņiem – Rihardam Lomažam – augums 1,93 metri, bet Rima Kurtinaiša izvēlē augumā mazākais bija Arns Velička – 1,95 metri, visi citi garāki. Latvija Pasaules kausā pret Vāciju aizsardzībā Rodionu Kurucu lika pret saspēles vadītāju Denisu Šrēderu, kurš aizvadīja savu vājāko maču turnīrā. Šoreiz pret Artūru Žagaru darbojās spēka uzbrucējs Ažuols Tubelis, un iznākums identisks – ne pats Artūrs varēja ko izveidot, ne arī pie maiņām mūsējie ieguva būtisku priekšrocību. Dāvis Bertāns pirmajā puslaikā netika ne pie viena metiena. Skaidrs, ka viņš tika pastiprināti uzmanīts, taču tas neatbrīvoja rokas partneriem, līdz metieniem mūsējie pārsvarā tika ar lielām grūtībām.
Spiediens. Treneri var izdomāt dažādas taktikas, taču bumba grozā jāiedabū basketbolistiem.
Spēlē pret Lietuvu jau no pirmajiem četriem metieniem trīs neskāra pat groza stīpu, kas lika domāt, ka ar atbildības spiedienu mūsu spēlētāji nav tikuši galā, un faktiski tā arī turpinājās visa spēle, trāpīt varēja tikai Kristaps Porziņģis,
uz beigām statistiku uzlaboja Rihards Lomažs. Arī brīvos metienus nevarējām realizēt. Spiediena smaguma radīto pārliecības trūkumu apliecināja arī spēles pret Turciju un mocīšanās pret Igauniju. Pret Serbiju nebijām favorīti un uzmetām samērā labi, bet kopumā tālmetienu procents Latvijai viduvējs (34%). Aizpērn Pasaules kausā tie bija 42 procenti (otrā vieta turnīrā).
Žagara kondīcija. Pasaules kausā Artūra Žagara žilbinošais sniegums pārsteidza ne tikai Latviju, bet visu basketbola pasauli, toties Eiropas čempionātā saspēles vadītājs bija blāva ēna no sevis. Viens otrs basketbola cilvēks publiski runā, ka 25 gadus vecajam Žagaram ir problēmas ar darba disciplīnu, taču šādus izteikumus tomēr vajag dalīt vismaz ar divi. Jāņem vērā, ka viņš jau pirmajā pārbaudes spēlē guva savainojumu, vēlāk vēl citas problēmas, un tas viss viena mēneša ietvaros – skaidrs, ka fiziski nebija labā formā un attiecīgi arī psiholoģiski, ko apliecināja arī svarīgākās turnīra spēles. Pret Lietuvu arī Kristers Zoriks neizskatījās pēc sevis, visticamākais, iepriekš gūtās traumas dēļ.
Vieglie uzbrucēji. Latvijas izlase Eiropas čempionātu aizvadīja bez vieglajiem uzbrucējiem. Jau pēc definīcijas tā ir bezizeja, problēmas tikai epizodiski var atrisināt ar citiem pozīcijas spēlētājiem, bet ilgtermiņā oponenti vājās vietas acīgi izmanto, un tas uzskatāmi izdevās arī Rimam Kurtinaitim. Taču atklāts paliek jautājums, vai tiešām nevarēja būt citādi. Jau pēc nometnes pirmās nedēļas tika atskaitīts Ojārs Siliņš, kurš nevarēja trenēties ar pilnu slodzi. Taču veselības problēmas bija nebūtiskas un viņš varētu sagatavoties, ja treneris būtu gatavs gaidīt. Siliņš ir vistuvākais Rodiona Kuruca tipa spēlētājs Latvijas basketbolā.
Vēl Banki pietrūka elastības arī Roberta Blumberga jautājumā – uzbrucējs (pamatā spēlē ceturtajā pozīcijā) reiz atteicis itālietim, un kopš tā laika ar viņu vairs nerēķinās. Taču laiks iet, un varbūt šoreiz būtu bijis vērts aprunāties vēlreiz.
Nebijām kā vienots mehānisms
Rinalds Sirsniņš, BK "Ogre" ģenerālmenedžeris: "Lietuvieši noteica toni spēlei, un mēs pielāgojāmies viņu stilam. Jau pārbaudes spēlēs bija slikti signāli par aizsardzību, kas parādīja, ka varam uzvarēt, ja visiem aiziet metiens. Mēs esam uzbrukuma komanda. Pret Lietuvu, iespējams, vajadzēja ne tik tehniskus un taktiskus spēlētājus, bet fiziskus – kā viņi pret mums ar gaļu, tā arī mēs pretī. Manuprāt, Mārci Šteinbergu vajadzēja vairāk izmantot, šķita, ka pēc Rodiona Kuruca traumas viņam būs lielāka loma tieši trešajā pozīcijā, pret leišiem fiziskās īpašības ļoti noderētu. Iepriekš Rodions un Andrejs Gražulis bija mūsu aizsardzības balsti. Nesanāca atrast attiecīgos spēlētājus, kas var nosegt. Nedomāju, ka Luka Banki tika atkosts, varbūt bija pārāk liela uzticība līderiem, kas agrāk labi spēlēja. Nepiekrītu, ka Artūram Žagaram ir attieksmes problēmas. Jau sākot ar nometni, neuztvēra ritmu, bija muskuļa trauma un psiholoģiski netika galā – visu laiku šķiet, ka plīst, sāp. Izlaida spēles, nebija labākajā formā, arī sezona iznāca saraustīta. Visai komandai, izņemot Porziņģi, pietrūka stabilitātes. Krita acīs, ka pretinieki uzbrukumā daudz spēlēja caur Kristapu, visi gribēja viņu nogurdināt, leiši pārāk daudz izveidoja caur "pick&roll". Līdz pēdējam mačam viņam ērtu aizsardzību tā arī neatradām, bet tas nebija galvenais. Diemžēl nebijām kā vienots mehānisms, zobratiņu pietrūka."
Lieli pārsteigumi
Eiropas čempionāta astotdaļfināli kopumā nesa lielus pārsteigumus. Mājup jau devusies galvenā favorīte Serbija, kas ar 86:92 zaudēja Somijai. Sensāciju sarūpēja arī Gruzija, ar 80:70 pārspējot Franciju. Lukas Dončiča 42 gūtie punkti ļāva Slovēnijai pieveikt Itāliju ar 84:77. Šodien un rīt ceturtdaļfināla spēles, pusfināli – piektdien.
Ceturtdaļfināli. Basketbols
9. septembris
- 17.00 Turcija – Polija
- 21.00 Lietuva – Grieķija
10. septembris
- 17.00 Somija – Gruzija
- 21.00 Vācija – Slovēnija
