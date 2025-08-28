Naktī uz ceturtdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 629 lidrobotus un raķetes, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
No 598 uzbrukuma lidrobotiem "Shahed" un dažādu tipu droniem imitatoriem 563 notriekti vai neitralizēti, izmantojot radioelektroniskās cīņas metodes.
Krievi uz Ukrainu izšāvuši arī divas hiperskaņas raķetes "Kinžal", deviņas ballistiskās raķetes "Iskander M" un 20 spārnotās raķetes H-101.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vienu raķeti "Kinžal", septiņas raķetes "Iskander" un 18 raķetes H-101.
Raķešu un lidrobotu trāpījumi fiksēti 13 apkaimēs, bet 26 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu un raķešu atlūzas.
Krievi ar lidrobotiem un raķetēm devuši triecienu arī Kijivai, nogalinot vismaz 10 cilvēkus un 45 ievainojot, ziņo pilsētas amatpersonas.
Starp bojāgājušajiem ir vismaz divi bērni. Arī starp ievainotajiem ir bērni un pusaudži vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem.
Darnicas rajonā krievu raķete pilnībā sagrāvusi vienu no kāpņutelpām kādā piecstāvu dzīvojamā ēkā, kur atrasta lielākā daļa no nakts apšaudes upuriem. Glābēji turpina darbu, un tiek uzskatīts, ka zem gruvešiem varētu atrasties vēl citi cilvēki.
Ukraiņu lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus divās Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās
Ukraiņu lidrobotu uzlidojumu rezultātā naktī uz ceturtdienu izcēlušies ugunsgrēki divās Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās, ziņo krievu amatpersonas un vietējie "Telegram" kanāli.
Ugunsgrēks izcēlies Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krasnodaras novadā un naftas pārstrādes rūpnīcā Samaras Kuibiševa rajonā.
Ukraiņu lidrobotu uzlidojumi notikuši arī citiem Krievijas reģioniem. Ugunsgrēks izraisīts, piemēram, lokomotīvju depo Petrovvalā Volgogradas apgabalā. Tur nācies apturēt dzelzceļa satiksmi.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā notriekti 102 ukraiņu lidroboti. Kā parasti, par trāpījumiem un postījumiem ministrija neko neziņo.
Pēdējo nedēļu laikā Ukraina pastiprinājusi uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Saskaņā ar aģentūras "Reuters" aplēsēm līdz pirmdienai ukraiņu uzlidojumi desmit rūpnīcām mazinājuši kopējo Krievijas naftas pārstrādes jaudu par vismaz 17%.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
