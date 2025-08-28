Azovas jūrā netālu no Krievijas okupētās Krimas Ukrainas armija ceturtdien uzbrukusi krievu mazajam raķeškuģim, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR).
"Bujan-M" klases raķeškuģi tiek izmantoti spārnoto raķešu "Kalibr" palaišanai.
GUR īpašo uzdevumu vienība "Primari" (Spoki) ar lidrobotu sabojāšu kuģa radiolokācijas sistēmu, bet pēc tam noticis uzbrukums pašam kuģim.
Uzbrukuma rezultātā kuģis ticis bojāts un bijis spiest pamest kaujas dežūras rajonu, teikts GUR paziņojumā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
