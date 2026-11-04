Smiekli. Visi cilvēki smejas: viens biežāk, cits retāk. Tostarp iemesli tam, kāpēc vispār cilvēki mēdz smieties, var būt ļoti dažādi. Bet, izrādās, tam var piemeklēt arī gluži zinātniskus, faktiski pat gaužām fizioloģiskus izskaidrojumus.
I
Dažādu jomu zinātnes ļaudis centušies izskaidrot, kas ir tas, kas kaut ko padara tik pietiekami tādu, lai liktu cilvēkiem par to smieties. Nevarētu teikt, ka rasts kāds universāls skaidrojums, taču vismaz uzkrājušās dažas interesantas teorijas un dažādu eksperimentu apraksti. Viena no tādām teorijām ir tā dēvētā transgresija (kaut kas aizliegts), augstprātības vai pārākuma sajūtas (izsmiekls) izsišana no savām pozīcijām un tā dēvētā inkongrientāte jeb tātad divu savstarpēji nesavienojamu jēdzienu pastāvēšana vienā un tajā pašā situācijā.
Itālijas pilsētas Sjēnas universitātes pediatrijas profesors Karlo Valerio Beljeni piedāvājis apskatu par visjaunākajiem pēdējās desmitgades pētījumiem saistībā ar smiekliem un humoru cerībā no tā visa rast kaut kādus vērā ņemamus secinājumus. Un viņa secinājums ir šāds: smiekli ir instruments, ar kuru daba apveltījusi cilvēkus, lai palīdzētu viņiem izdzīvot!