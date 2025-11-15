Mierīgs raksturs, karalisks izskats, skaists kažoks un zilas acis – “Ragdoll” šķirnes kaķi nevienu neatstās vienaldzīgu. Tieši šīs šķirnes kaķi ir vieni no lielākajiem mājas kaķiem pasaulē un var svērt līdz pat desmit kilogramiem. Regdolliem nepiemīt agresija, šie kaķi ir rāmi un miermīlīgi, tāpēc tie ir izteikti jauki mājas mīluļi un ļoti uzticami sabiedrotie savam saimniekam – seko ik uz soļa.

Alīna Sprengele ir saimniece divām skaistām regdollu kaķenēm – Alunai un Amiai. 

Sākotnēji Alīna vienkārši gribēja baltu kaķīti ar zilām acīm, taču, pētot dažādas šķirnes un to īpašības, iepazinās ar informāciju tieši par regdollu kaķiem, un izlasītais uzrunāja: “Uzzināju, ka šie kaķi ir kā lielas lelles – atrodoties cilvēka rokās, tie atslābst, ir mierīgi, viegli kopjami un it nemaz nav agresīvi.” Latvijā šīs šķirnes kaķi gan vēl nav pārāk populāri un pieprasīti, taču citviet Eiropā gan. Alīna atgādina, ka regdollu skaistie kaķi ir starp top trīs populārākajām kaķu šķirnēm pasaulē. Kaķeņu saimniece stāsta, ka šie kaķi ir diezgan līdzīgi suņiem – vienmēr seko saimniekam, labprāt atrodas līdzās. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē