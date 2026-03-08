Astoņus gadus veca Austrālijas meitene gājusi bojā negadījumā ar sniega motociklu Japānas slēpošanas kūrortā Hakubas ielejā Nagano prefektūrā, vēsta ārvalstu mediji.
Negadījums notika pirms nedēļas, kad meitene kopā ar māti piedalījās organizētā sniega motociklu izbraucienā. Transportlīdzeklis, braucot pa meža ceļu un izbraucot līkumu, uzbrauca uz uzbēruma ceļa malā un apgāzās. Meitene, kura atradās uz sniega motocikla kā pasažiere, tika iespiesta zem transportlīdzekļa.
Cietusī tika nogādāta slimnīcā ar helikopteru, taču mediķiem neizdevās viņu glābt. Par negadījumu sākta izmeklēšana.
Ekskursiju organizēja uzņēmums "Hakuba Lion Adventure". Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka izbraucienā piedalījās deviņi sniega motocikli, tostarp trīs gidi. Pēc traģiskā negadījuma uzņēmums līdz turpmākam paziņojumam apturējis visus sniega motociklu izbraucienus un pārgājienus ar sniega kurpēm, kā arī uzsācis drošības procedūru pārskatīšanu.
Austrālijas Ārlietu un tirdzniecības departaments paziņojis, ka sniedz konsulāro palīdzību bojāgājušās meitenes ģimenei.
Vietējā sporta kopiena Austrālijā izteikusi līdzjūtību ģimenei. Meitenes netbola klubs viņu raksturojis kā atsaucīgu un dzīvespriecīgu bērnu ar "starojošu smaidu".
Ārvalstu mediji norāda, ka šogad Japānas slēpošanas kūrortos dzīvību zaudējuši jau četri Austrālijas pilsoņi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu