Kaspara Kambalas bijusī sieva Džesika Kambala apgalvo, ka sportists gadiem nav maksājis uzturlīdzekļus viņu dēlam, un uzkrātais parāds ar soda procentiem sasniedzis aptuveni 310 000 ASV dolāru, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Pēc viņas teiktā, sākotnēji noteiktā alimentu summa bijusi 140 tūkstoši dolāru, taču tā nav tikusi samaksāta. Laika gaitā, pieskaitot soda procentus, parāds ievērojami pieaudzis.
Džesika uzsver, ka ASV uzturlīdzekļu nemaksāšana tiek uzskatīta par nopietnu pārkāpumu, un situācija esot tik nopietna, ka atgriešanās Amerikā Kambalam varētu beigties ar apcietinājumu.
Viņa norāda, ka runa nav par personīgu aizvainojumu, bet gan par pienākumu pret bērnu, un ir apņēmības pilna panākt uzturlīdzekļu piedziņu.
Jau iepriekš vēstīts, ka Kaspara Kambalas dēls Kristaps Kambala notiesāts uz trim gadiem un sešiem mēnešiem cietumā par vairāk nekā 381 000 eiro vērtas marihuānas ievešanu Īrijā.
22 gadus vecais Kambala tika aizturēts Dublinas lidostā 2025. gada 23. jūnijā pēc ierašanās no Bangkokas. Tiesā norādīts, ka lidostā viņa uzvedība šķitusi aizdomīga, tāpēc amatpersonas nolēmušas pārbaudīt viņa bagāžu ar rentgena iekārtu.
Bagāža bija aizslēgta, un, tā kā Kambala paziņoja, ka viņam nav atslēgas, slēdzene tika pārgriezta. Pārbaudē tika atklāti 38 vakuumā iepakoti maisiņi, kuros atradās 19 kilogrami marihuānas.
Vairāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu