Pat neieguldot lielus finanšu līdzekļus, uzņēmumi un iestādes var ietaupīt līdz pat 20% enerģijas, secinājuši Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētnieki projektā "Energovienoti".
Pāreja uz LED gaismekļiem; apgaismojuma sensoru ierīkošana; vecu, neefektīvu iekārtu nomaiņa un darbinieku apmācīšana ir pirmie pasākumi, ko iesaka veikt projekta pētnieki tiem uzņēmumiem un iestādēm, kas vēlētos samazināt savu energopatēriņu, neieguldot lielus papildu līdzekļus. Vienlaikus tiek atzīts, ka visefektīvākais pasākums, kur tomēr nepieciešami finansiāli ieguldījumi, ir ēku renovācija, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu pat par 50%.
